Ciudad Juárez.- En un viernes deportivo en Ciudad Juárez, Indios y Bravos juegan al mismo tiempo, pero mientras la afición pernoctó para conseguir boletos para la final de beisbol, en el Olímpico Benito Juárez se vio una muy pobre entrada al inicio del juego frente a Mazatlán.

Los Bravos juntaron aproximadamente 4 mil aficionados para el duelo de la fecha 7 frente a los Cañoneros, pese al buen paso del equipo, que busca su tercera victoria de manera consecutiva.

Por su parte en el Estadio Juárez, en la Melchor Ocampo, se vive un lleno absoluto para el cuarto juego de la final entre Indios y Dorados, donde los fronterizos tienen ventaja de 2-1 en la serie.