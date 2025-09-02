Liverpool lidera gasto récord de clubes ingleses y domina el mercado

Liverpool.- El futbol inglés, y en particular el Liverpool, mostró su poderío financiero de manera sin precedentes en una ventana de transferencias de verano que destacó el creciente desequilibrio en el futbol europeo, así como el efecto que el poder de los jugadores puede tener para asegurar un traspaso.

Esto es lo que aprendimos de los últimos dos meses en el mercado de transferencias:

Dominio inglés

Los hechos son que los 20 clubes de la Liga Premier, impulsados ​​por un poder de gasto sin igual debido a los enormes acuerdos de transmisión nacional e internacional de la competencia, desembolsaron un total récord de 4 mil millones de dólares en jugadores en la ventana de verano. Ese diseño es más que las otras cuatro principales ligas de Europa —España, Italia, Alemania, Francia— combinadas.

El récord anterior de gasto en una sola ventana fue de 2 mil 360 millones de libras (ahora 3 mil 200 millones de dólares) en 2023.

Más relevantemente, el gasto neto de la Liga Premier fue de mil 750 millones de dólares, en comparación con Italia (100 millones de dólares) y España (60 millones de dólares), según cifras de Transfermarkt. Francia y Alemania incluso obtuvieron ganancias.

Un intento de los principales clubes de Europa de lanzar una Superliga en 2021 colapsó en 48 horas.

Quizás ya exista una —se llama la Liga Premier.

Liverpool va a lo grande

Liderando el gasto sin precedentes en la Premier League estuvo el Liverpool, cuyo desembolso de 570 millones de dólares fue el más grande jamás realizado por un solo club en una sola ventana.

Los campeones ingleses rompieron el récord de transferencia británica dos veces: primero por el creador de juego alemán Florian Wirtz y luego en el último día de plazo cuando el delantero sueco Alexander Isak se unió desde Newcastle por 170 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto jugador más caro en la historia del fútbol.

El Liverpool pudo permitirse tal gasto desmesurado porque el club compró solo un jugador el verano pasado —Federico Chiesa por diez millones de libras (13.2 millones de dólares)— mientras obtenía un beneficio neto de más de 50 millones, ya que Arne Slot se apoyó en el equipo legado por Jurgen Klopp para ganar la Liga Premier en su primera temporada a cargo.

Este verano, los Reds también han recibido alrededor de 250 millones de dólares por ventas. Aunque sus fichajes parecen fuertes en papel, su capacidad para recuperar dinero por jugadores es igualmente impresionante. Para eso, a menudo han mirado a Arabia Saudí en busca de un rescate, siendo Darwin Núñez el último en mudarse allí.

Poder de los jugadores

Fue un verano en el que algunos jugadores tomaron la iniciativa de presionar por movimientos, usando Instagram Stories —en lugar de hacer una solicitud de transferencia a la antigua— para demostrar su descontento con sus clubes.

Esa fue exactamente la táctica de Isak, quien efectivamente se declaró en huelga en Newcastle mientras agitaba por un movimiento al Liverpool. Newcastle se enfrentó a Isak, haciendo pública una declaración audaz y raramente desafiando a uno de sus jugadores estrella, pero finalmente pasó.

Wissa usó el mismo enfoque, publicando sobre su descontento con Brentford solo un día antes de que se cerrara la ventana de transferencias, sin haber entrenado con el equipo durante semanas. También consiguió su movimiento tarde en el último día de plazo, como reemplazo de Isak en Newcastle.

Contrasta eso, por ejemplo, con la actitud del capitán del Crystal Palace, Marc Guehi, quien según se informa tenía su corazón puesto en un movimiento al Liverpool y siguió jugando para su equipo mientras era objeto de una oferta de los Reds. Palace no pudo encontrar un reemplazo y Guehi se quedó, probablemente ganándose el respeto de los fanáticos en el proceso.

Inglaterra vs. Europa

Los ingresos desbocados del fútbol inglés son una tendencia que está destinada a acelerarse en las competiciones de clubes europeos.

La Liga Premier tiene un récord de seis equipos en la alineación de 36 equipos de la Liga de Campeones, ayudados por el Tottenham, que terminó en el puesto 17, ganando la Liga Europa la temporada pasada.

Esos seis equipos pueden esperar realistamente ganar colectivamente premios en metálico de la UEFA de alrededor de 600 millones de euros (698 millones de dólares), más que todo el fondo de premios de la Europa League de segunda categoría, que se compartirá entre 36 clubes de 23 países diferentes. Incluyen al Aston Villa y al Nottingham Forest llevando más dinero de la UEFA de regreso a Inglaterra.

La brecha de riqueza dentro de la Liga de Campeones ya es enorme.

La sexta tarifa de transferencia más alta pagada por el Liverpool esta temporada baja —31 millones de euros (36 millones de dólares) por Giovanni Leoni como defensor suplente— es más que todos los ingresos reportados el año pasado de uno de sus oponentes de la Liga de Campeones, Qarabag de Azerbaiyán.

Union Saint-Gilloise y Slavia Praga se clasificaron directamente a la Liga de Campeones al ganar sus títulos de liga doméstica y pudieron planificar sus negocios de temporada baja en consecuencia.

Aun así, Union ha obtenido un beneficio de 50 millones de euros (58 millones de dólares) en el comercio de jugadores y su mayor compra fue de solo cinco millones de euros (5.8 millones de dólares), por el extremo austriaco Raúl Florucz del Olimpija Ljubljana.

Slavia Praga ha obtenido un beneficio de 25 millones de euros (29 millones de dólares) con la tarifa más alta pagada de 3.5 millones de euros (cuatro millones de dólares) por el centrocampista checo Michal Sadílek del club holandés Twente.

Misma competición, diferente mundo financiero

¿Y qué pasa con Wrexham?

El camino del Wrexham hacia la Liga Premier no muestra signos de desaceleración: sus operaciones en la ventana de transferencias son prueba de ello.

El club galés gastó 40 millones de dólares este verano en nuevos jugadores, rompiendo repetidamente su récord de transferencias en una racha implacable supervisada por sus propietarios famosos de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

El equipo para la campaña de esta temporada en el Campeonato de segunda categoría parece irreconocible en comparación con el que tenía hace tres años, cuando el equipo jugaba en la quinta categoría.

Wrexham puede haber tenido un comienzo difícil en su campaña en el Campeonato, ganando uno de sus primeros cuatro juegos, pero un cuarto ascenso consecutivo todavía parece posible.