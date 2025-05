Liga argentina le da baño de realidad a Boca y River antes del Mundial de Clubes

Buenos Aires.- A pesar de contar con planteles millonarios, que incluyen hasta campeones del mundo y figuras de varias selecciones, River Plate y Boca Juniors mordieron el polvo en la liga argentina y encaran con varios interrogantes su preparación para el Mundial de Clubes.

Ambos quedaron eliminados en los cuartos de final del torneo Apertura, instancia demasiado temprana para los gigantes del fútbol argentino.

En su estadio Monumental colmado, River cayó el martes 4-2 por penales ante el modesto Platense. Fue la octava derrota consecutiva en definición por esa vía para los conducidos por Marcelo Gallardo.

“A mí no me gusta llegar a esas instancias”, admitió Gallardo, quien como muestra de lo incómodo que está en la definición por penales, reclamó que faltaba patearse uno luego que Ignacio Schor convirtiera el tiro decisivo que le dio la clasificación al “Calamar”.

“Intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia primero y, si llega, será otra historia”, señaló el técnico.

Al margen de los penales, River retrocedió casilleros respecto a las cinco victorias consecutivas que había hilvanado tras vencer a Boca en el clásico el pasado 27 de abril.

“Más que preocupación, me quedo con la frustración de no haber podido llegar hasta el final”, comentó Gallardo. “Hoy (por martes) no pudimos fluir como veníamos fluyendo, y lo otro, el trabajo que hizo el rival, que hizo méritos para que nosotros no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo”.

El traspié se vuelve todavía más evidente por el contraste entre planteles.

River cuenta con los campeones del mundo de Argentina, Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña. Además, gastó más de 50 millones de dólares para reforzarse a principios de temporada, con el mediocampista colombiano Kevin Castaño y el delantero Sebastián Driussi a la cabeza de los fichajes más caros.

Además, tiene en sus filas a Franco Mastantuono, la joya de 17 años que se ha convertido en el artífice del juego en el equipo millonario.

Pese a ellos, en este semestre River se despidió tempranamente de la liga local y perdió la Supercopa ante Talleres, también por penales. En el haber: se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto millonario cerrará el martes que viene su participación en la primera ronda de la Libertadores de local ante Universitario de Perú y luego podrá enfocarse en la preparación para el Mundial de Clubes que comenzará el 15 de junio.

River debutará el 17 de junio ante Urawua Reds de Japón por el Grupo E que también integran Inter de Italia y Monterrey de México.

Boca: Sin Copa, sin liga y sin técnico

Por su parte, Boca quedó eliminado del torneo Apertura al caer 1-0 ante Independiente el lunes en el estadio La Bombonera.

Fue el cierre de un semestre para el olvido que comenzó con la temprana despedida en fase preliminar de la Copa Libertadores contra Alianza Lima por penales y tuvo otro lunar con la derrota en el clásico ante River por liga.

Los fracasos terminaron con el entrenador Fernando Gago, eyectado del cargo a menos de un año de asumir y en medio de la definición del certamen local, que fue encarada por el técnico interino Mariano Herrón.

Cansada de la seguidilla de traspiés, la hinchada por primera vez se expresó con cánticos en contra del presidente y máximo ídolo Juan Román Riquelme, y contra un grupo de jugadores de apellidos rutilantes que no dieron la talla, como el artillero uruguayo Edinson Cavani, el español Ander Herrera y el chileno Carlos Palacios.

Los técnicos Gustavo Quinteros, Antonio Mohamed (Toluca de México) y Miguel Russo (San Lorenzo) aparecen como los principales candidatos para dirigir a Boca, pero la elección se demora.

Boca jugará su primer compromiso en el Mundial de Clubes ante Benfica de Portugal el 16 de junio por el Grupo C que comparte con Bayern Múnich y Auckland City de Nueva Zelanda.