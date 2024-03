Libra Gerrit Cole cirugía de Tommy John

Tras varios días de incertidumbre, este viernes parece que los Yankees de Nueva York pueden empezar a ver la luz al final del túnel en lo que respecta a los problemas de su lanzador Gerrit Cole.

Lo anterior pues de acuerdo con los medios de la ciudad que nunca duerme, el vigente Cy Young de la Liga Americana habría evitado la necesidad de someterse a la cirugía de Tommy John para aliviar sus problemas de codo. Dicha alternativa lo habría dejado sin posibilidades lanzar en la temporada próxima a empezar. Este mismo problema había complicado y retrasado su ritmo en cada salida y sesión de práctica que había tenido durante Spring Training.

No obstante, el as de los Bombarderos del Bronx efectivamente deberá permanecer fuera de circulación por lo menos dos meses para rehabilitarse y para que baje la inflamación en el codo de lanzar. De igual manera, acorde con el cuerpo médico de los Yankees, se le realizarán diversos procedimientos médicos no invasivos.

Cabe recordar que el de 33 años de edad fue de lo poco que brilló el año pasado en una temporada muy deslucida para casi toda la novena de Aaron Boone. Su 2023 lo vio terminar con marca de 15 victoria y apenas cuatro descalabros en 33 salidas a la lomita. Registró una efectividad de 2.63 carreas limpias en 209 innings de trabajo en donde ponchó a 222 bateadores.

Como es común, se espera que el oriundo de Newport Beach California suelte el brazo en las sucursales de los Yankees de Ligas Menores una vez terminada su recuperación.