Lesiones retiran del tenis a Kyle Edmund

Lndres, Inglaterra.- Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico, anunció el lunes su retiro del deporte a los 30 años.

Edmund conquistó dos títulos de la gira ATP y, en 2018, se convirtió en el segundo británico después de Andy Murray en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia.

Formó parte del equipo de Gran Bretaña que ganó la Copa Davis por primera vez en 79 años y también representó a su país en los Juegos Olímpicos de 2016.

El ascenso de Edmund coincidió con una lesión de rodilla que requirió tres operaciones y lo mantuvo fuera del circuito durante casi dos años.

“Los últimos cinco años han pasado factura con tres cirugías y otras lesiones, y mi cuerpo me está diciendo que finalmente ha llegado al punto final”, dijo Edmund en un comunicado por la federación británica de tenis.

“Mirando hacia atrás, puedo decir que di lo mejor de mí en mi carrera y me esforcé al máximo para volver a donde estaba. No hay ningún arrepentimiento en absoluto”, agregó.

Una derrota en la final del Challenger de Nottingham ante Jack Pinnington Jones el mes pasado resultó ser su último partido.