León Marchand rompe récord en 200 metros combinados de natación

Singapur.- Léon Marchand rompió el miércoles el récord mundial en los 200 metros combinados individuales en el campeonato mundial en Singapur al registrar 1 minuto y 52.61 segundos para superar el tiempo 1:54.00 establecido en 2011 por el estadounidense Ryan Lochte.

La estrella francesa estableció la plusmarca en las semifinales y, en teoría, podría romperla nuevamente en la final del jueves.

Marchand se adjudicó cuatro medallas de oro hace un año en los Juegos Olímpicos de París, pero solo está nadando en los 200 y 400 combinados –y relevos– en Singapur. Agendar un calendario más ligero en lo que él llama un "año de transición" lo mantiene fresco para perseguir los récords mundiales.

Marchand no solo rompió el récord de 14 años, lo destrozó.

"Lo que es una locura es que rebané todo un segundo. Todavía es difícil de creer", indicó. “1:52 en los 200 metros —eso es alucinante”.

Marchand nadará los 400 combinados el domingo, el último día del campeonato mundial. Es el dueño de ese récord de 4:02.50 establecido en el Mundial de 2023 en Fukuoka, Japón.

"Hoy me sentí realmente bien antes de la carrera", afirmó. “En el agua, me sentí ligero, estaba tomando mucha agua y técnicamente todo se sentía limpio”.

Al ser preguntado sobre nadar un calendario menos cargado, respondió con modestia: “Probablemente fue la decisión correcta”.

Marchand estaba aproximadamente 1.8 segundos por debajo del récord mundial después de 150 metros y apuró el paso en la última etapa de estilo libre.

Aunque esta carrera no le otorgó un título mundial —eso llegaría el jueves en la final— Marchand se embolsó 30.000 dólares.

"Al final salí fuerte desde el principio", expresó. “Pero me mantuve súper relajado. No cometí muchos errores. No me di cuenta de que iba tan rápido, pero lo di absolutamente todo. Brazos a toda velocidad hasta la pared. En ese punto ni siquiera estaba pensando en la técnica”.