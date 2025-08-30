León golea a Querétaro

Guanajuato.- El Club León regresó a la senda del triunfo en la Liga MX al imponerse de manera categórica por 3-0 ante un Querétaro que se vio mermado por expulsiones y decisiones arbitrales controvertidas, en un duelo correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

Los Esmeraldas, dirigidos por Eduardo Berizzo, sumaron tres puntos vitales que les permiten respirar en la tabla general, mientras que los Gallos Blancos continúan hundiéndose en el fondo de la clasificación.

El partido, disputado en el Estadio Nou Camp ante una afición local que ansiaba una victoria tras un inicio irregular de campaña, vio a León dominar desde el primer tiempo. El mediocampista Fernando "Nene" Beltrán abrió el marcador en el minuto 45+1 con un golazo que sorprendió al portero queretano, dando la ventaja a los locales justo antes del descanso.

En la segunda mitad, el panameño Ismael Díaz se convirtió en la figura del encuentro al anotar un doblete: el primero al 55' tras una gran jugada colectiva, y el segundo al 74', sellando la goleada y consolidando su rol como referente ofensivo de La Fiera.

Querétaro, bajo el mando de Benjamín Mora, intentó reaccionar pero se vio perjudicado por dos expulsiones que cambiaron el rumbo del juego. Ángel Zapata y Jesús Hernández Moreno recibieron tarjetas rojas, dejando a los visitantes con nueve jugadores en el campo y sin capacidad de respuesta.

Con este resultado, León llega a 10 puntos en la tabla, posicionándose en la zona media y acercándose a los puestos de Liguilla directa. Por su parte, Querétaro se estanca con apenas 4 unidades, lo que pone en jaque la continuidad de su proyecto deportivo.