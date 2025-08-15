Leipzig firma a Romulo para reemplazar a Benajamin Sesko

Leipzig, Alemania.- Leipzig se gastará una buena porción del monto recibido por la venta de Benjamin Sesko al Manchester United con su reemplazo brasileño: Rômulo.

Con un contrato de cinco años, el club alemán adquirió al delantero de 23 años que llega procedente del Goztepe de Turquía, donde anotó 17 goles en la liga y copa la temporada pasada. Inició su carrera con Athletico Paranaense.

La revista alemana Kicker informó el viernes que Leipzig pagará un total de hasta 25 millones de euros (29,2 millones de dólares), con 20 millones de euros de esa suma como ficha y el resto en variables.

De 1,93 metros (6,4 pulgadas) de altura, Rômulo es un poco más bajo que Sesko, quien se fue al United la semana pasada por un monto que podría alcanzar los 85 millones de euros (99 millones de dólares).

“Rômulo combina una fuerte presencia física con una técnica limpia y un agudo sentido del gol. Es una opción de ataque versátil: puede jugar como un clásico número nueve o en diversas funciones", dijo Marcel Schäfer, director deportivo de Leipzig.

Leipzig arrancará su temporada el sábado con una visita al Sandhausen de la cuarta división en la Copa de Alemania el sábado. Se las verán contra el campeón vigente Bayern Múnich en el partido inaugural de la temporada de la Bundesliga el 22 de agosto.