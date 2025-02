LeBron es el primer reclutado para equipos del Juego de Estrellas

Nueva York.- LeBron James fue seleccionado en primer lugar, nuevamente.

Y mientras la NBA contempla la posibilidad de tener algún día un formato de Juego de Estrellas entre Estados Unidos y el Resto del Mundo, hubo un adelanto de cómo podría lucir ese duelo.

James, el jugador con más apariciones en Juegos de Estrellas en la historia de la NBA, fue reclutado en primer lugar para la competencia del 16 de febrero en San Francisco. La selección de los integrantes de los equipos se llevó a cabo durante una emisión en TNT.

Los analistas Shaquille O’Neal, Kenny Smith y Charles Barkley eligieron los equipos.

“Viejo y legendario”, dijo O’Neal. “Voy a elegir a LeBron Eduardo James”.

El verdadero segundo nombre de James es Raymone, pero O’Neal tiene la costumbre de inventarlos. De cualquier manera, el 21 veces elegido al Juego de Estrellas fue el primer reclutado, al igual que en 2003, cuando ingresó a la NBA.

Y para este Juego de Estrellas —o juegos, como será el caso— la NBA creó un nuevo formato. Decidida a hacer el evento más competitivo, la liga transformó el Juego de Estrellas en un torneo: los 24 elegidos se repartieron en tres equipos de ocho jugadores cada uno.

Barkley eligió a jugadores que tienen vínculos internacionales: el serbio Nikola Jokic, el griego Giannis Antetokounmpo, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el francés Victor Wembanyama, el camerunés Pascal Siakam, el turco Alperen Sengun, el dominicano Karl-Anthony Towns y el panameño-estadounidense Donovan Mitchell.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el mes pasado que la liga ha pensado en un partido de Estados Unidos contra el Resto del Mundo, pero señaló que sería complicado hacer la selección de equipos de manera justa. Si fuera el formato tradicional, con equipos de 12 jugadores, sería más fácil para los jugadores internacionales ser declarados participantes en el Juego de Estrellas.

Aproximadamente el 70 por ciento de los jugadores en la NBA son estadunidenses; cerca del 30 por ciento son extranjeros.

“Puede ser, para mí, un concepto un poco anticuado donde entramos como estadounidenses y decimos, ‘Nos enfrentaremos al mundo’. No estoy seguro de cómo sería recibido por nuestros jugadores internacionales”, dijo Silver. “Estamos experimentando con un nuevo formato este año. No he renunciado a que el Juego de Estrellas siga siendo competitivo, entretenido para los aficionados. Eso ciertamente no es lo que fuimos el año pasado”.

El encuentro del año pasado fue el de mayor puntuación en la historia del Juego de Estrellas, un marcador final de 211-186. Básicamente, el duelo consistió en triples y clavadas.

Este año, habrá un torneo de cuatro equipos: el ganador de la competencia Rising Stars para jugadores de primer y segundo año el 14 de febrero será el cuarto equipo en el Evento de Estrellas. Habrá dos semifinales, cuyos ganadores jugarán por el campeonato.

El primer equipo en alcanzar 40 puntos en esos partidos ganará.

El equipo ganador de Rising Stars que avance al Juego de Estrellas se llamará Team Candace, por Candace Parker. Los otros serán Team Shaq, Team Kenny y Team Charles.

A continuación, se presenta un desglose de los equipos, con el lugar general de selección del jugador entre paréntesis:

Team Shaq: LeBron James, Los Ángeles Lakers (1); Stephen Curry, Golden State (5); Anthony Davis, Dallas (9); Jayson Tatum, Boston (10); Kevin Durant, Phoenix (14); Damian Lillard, Milwaukee (18); James Harden, Los Ángeles Clippers (19); Jaylen Brown, Boston (24).

Team Kenny: Anthony Edwards, Minnesota (2); Jalen Brunson, Nueva York (6); Jaren Jackson Jr., Memphis (7); Jalen Williams, Oklahoma City (11); Darius Garland, Cleveland (15); Evan Mobley, Cleveland (16); Cade Cunningham, Detroit (20); Tyler Herro, Miami (23).

Team Charles: Nikola Jokic, Denver (3); Giannis Antetokounmpo, Milwaukee (4); Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City (8); Victor Wembanyama, San Antonio (12); Pascal Siakam, Indiana (13); Alperen Sengun, Houston (17); Karl-Anthony Towns, Nueva York (21); Donovan Mitchell, Cleveland (22).