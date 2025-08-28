Lanza Cruz primera bola en Final del Estatal

Ciudad Juárez.- La tarde de este jueves, previo al inicio del juego tres de la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue el encargado de tirar la primera bola del encuentro.

Esto mismo en el primero de los tres compromisos a celebrarse en esta frontera, correspondientes a las fechas tres, cuatro y cinco de la serie.

La maniobra ceremonial desde la loma quedó acompañada con la presentación de las dos alineaciones y el par de lanzadores abridores para la velada: Damián Mendoza por los tepocracos y Gabriel Ponce por el cuadro capitalino.

En la ceremonia también estuvieron presentes los jurisdiccionales de casa zona: Óscar Chávez de la Primera Región y Anwar Elías de la Segunda. De igual manera hicieron acto de presencia la regidora Karla Escalante, delegado del Instituto Municipal del Deporte en la Zona Norte Jesús Pacheco y el representante de gobierno en la Zona Norte Carlos Ortiz Villegas.

Una vez terminado el espectáculo previo, la quinteta de ampáyeres dio paso a cantar la voz de playball.