La tenían, era suya y la dejaron ir: Bravos queda eliminado de la Leagues Cup

Nueva York.- Los Bravos de Ciudad Juárez vieron terminado su paso por la Leagues después de caminar un calvario y caer en penales ante los New York Red Bulls.

Como espejos

Era templada pero veraniega la tarde en la siempre ocupada Nueva York. De un lado querían arañar la clasificación, del otro, la visita quería amarrar lo que por derecho de buen futbol le correspondía. Así arrancaban las hostilidades entre el New York Red Bulls y los Bravos de Ciudad Juárez.

Los primeros cinco minutos eran todos de los fronterizos. Dominaban por las bandas a los comandados de Sandro Schwartz, controlaban la pelota y eran los primeros en dar señas al ataque. Óscar Estupiñán era titular, ya punzaba hacia el frente.

El movimiento de los verdes era constante. Presionaban al ataque y en la defensa. El tocayo Peter Stroud intentaba mover la pelota, no obstante, la marca de Ricardo Mayorga era un infierno. No le regalaban ni medio centímetro.

Al cuarto de hora el cuadro de la bebida energética se quitaba de tibiezas. Ganaban la pelota y la acaparaban en el terreno enemigo. Wiktor Bogacz mandaba su disparo, pero iba para a las piernas de Jesús Murillo.

Se trababa el menester en el medio sector, llovían balonazos y la cosa parecía mesa de ping pong, no cancha de futbol.

El cronómetro cumplía la media hora de compromiso cuando toda la intensidad del inicio se había perdido. El Puma Rodríguez y Madson de Souza movían el esférico desde de afuera sin poder pasar dentro. No había juego por en medio…Ni llegada a gol. Jesús Murillo se tiraba al piso, se tocaba la pierna, prendía las alarmas y salía de cambio.

Los últimos 15 minutos se nos iban en un partido más que trabado en medio sector y en unos Bravos que se habían destanteado ligeramente con la dolencia del colombiano. A nadie le servía el empate.

Así se nos acababa el primer lapso, dos equipos timoratos…Dos ceros en el electrónico.

Sobrevivir

El segundo periodo empezaba con un Juárez que se desubicaba en el balón parado. le ponían un centro desde un tiro libre. Dylan Nealis remataba casi de palomita para vencer a Sebastián Jurado. El VAR negaba cualquier fuera de lugar: 1-0 favor el toro. Bravos estaba virtualmente eliminado.

A eso del 55 pisaba el terreno de juego Rodolfo Pizarro. ¿Para qué? Para recuperar la bocha que Juárez ya no tenía.

Era el propio Pizarro el que ponía un centro como con la mano para encontrar a Ricardinho. El portugués optaba por pegar de chilena y se perdía una clara, clarísima de gol.

Llegábamos a la hora de compromiso y no parecía haber cómo. El toro rojo cancelaba al caballo que ya traía el tiempo más que encima.

Al 65 era el portugués el que rompía por un costado, se quitaba a todos y ponía un pase para Madson. Por razones desconocidas ante la ciencia y la fe, el brasileño le pegaba al balón con la bola del calcetín y la fallaba. Martín Varini se empezaba a desesperar.

Cerca de los últimos 15 res otra vez era Ricardinho el que aparecía y era otra vez el que erraba por qué no se sincronizaba para el toque. Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) se caía en el área, pedía penal y el árbitro le decía que hiciera lo que Lázaro.

Todo Bravos tirado al frente y hasta Homer Martínez se encontraba su chance. Chance nada más porque AJ Marcucci le metía el guante.

Quedaban 10 por jugar y los dueños de la casa vivían metidos en propia área. Marcucci se encontraba un tiro, el no atajaba la bocha…La bocha lo atajaba a él.

Dos minutos más tarde, Ricardo Mayorga aplicaba la clásica de meter un cabezazo en la raya de gol del otro lado de la cancha pasa evitar la ventaja rival.

Al 85 la vida de los fosforescentes dependía de una sola anotación. El enemigo número uno era el vestido de color morado bajo los tres palos.

Llegó el milagro al 87 cortesía de Óscar Estupiñán. Centraba Jairo Torres para que cabeceara el colombiano. Nadie lo vio venir, todos se quedaron como estacas. 1-1. Todo parecía estar listo para definirse desde la pena máxima.

No se pudo hacer más en los 10 minutos que le restaron a la velada. Todo se tenía que arreglar desde el manchón. Desde el mismo manchón que nunca se le ha dado a Bravos.

Estrés postraumático

El primero en cobrar y anotar era Maxim Choupe Moting. Engañaba a Jurado, Nueva York tomaba ventaja. Estupiñán igualaba la tanda 1-1 con un cobro idéntico.

Noah Eile le pegaba tranquilito, calmado, con miedo de lastimar a la bola. Era gol. El primer error era de Pizarro que cobraba muy a medias y le hacía fácil el jale a Marcucci. No obstante, el vestido de coló obispo se adelantaba en la raya y había que repetir el tiro. Volvía a fallar. 2-1.

Marcelo Morales disparó al centro, venció a Jurado y marcó. Denzell García recomponía el rumbo con un gol: 3-2.

Iba el central Tim Parker para no hacer otra cosa que humillar al cancerbero juarense. Lo engañó totalmente para el gol. La presión estaba en Raymundo Fulgencio, si fallaba Juárez se iba. El ex tigre rompía el arco y dejaba a la frontera con vida. 4-3.

Emil Forsberg acabó con todo. Pateaba a la derecha de Jurado, hacía gol y apagaba la luz. 5-3.

Otra vez los penales….Caían Bravos y quedaban eliminados de la Leagues Cup