La retirada Lorena Ochoa sigue siendo una inspiración para golfistas mexicanas

Playa del Carmen.- Lorena Ochoa se retiró del golf profesional hace 15 años, pero su impacto en las jugadoras mexicanas, tanto dentro como fuera del campo, sigue siendo inmenso.

Ocho golfistas mexicanas competirán en el Riviera Maya Open en el Club de Golf El Camaleón de Mayakoba a partir de este jueves, y todas intentarán seguir los pasos de Ochoa, otrora número uno del ranking, en el regreso de la LPGA a México por primera vez desde 2017.

“Ella lo era todo para mí, cada vez que la veo, y ya sea que tenga un buen o mal año, pienso: es tu culpa que esté aquí”, dijo en referencia a Ochoa María Fassi, campeona individual femenina de la División I de la NCAA en 2019, mientras jugaba en Arkansas. “De verdad que lo es. Ni siquiera habría pensado en jugar golf profesional si no fuera por ella”.

Ochoa fue la jugadora mejor clasificada del mundo durante 158 semanas consecutivas, desde abril de 2007 hasta su retiro en mayo de 2010, y fue incluida en el Salón de la Fama de la LPGA en 2022.

Fassi, de 27 años y campeona amateur mexicana en 2015 y 2016, se clasificó para el torneo junto con Gaby López e Isabella Fierro, mientras que Carolina Rotzinger, María Balcázar, Clarisa Temelo, Fernanda Lira y Andrea Ostos fueron invitadas.

“Tuve la fortuna de conocerla cuando era chica. Mantuvimos una buena relación desde que tenía unos 10 u 11 años”, añadió Fassi acerca de Ochoa. “Era genial poder llamarla y hacerle una pregunta. Espero que sepa que ella es la razón por la que las ocho estamos aquí”.

Ochoa, de 43 años, asiste al torneo para promover la asociación Xuntas, que creó para promover el golf femenino y guiar a jugadoras desde el ámbito amateur hasta el profesional.

“Tenemos 45 chicas en las Xuntas y son como esponjas, no son tímidas y quieren aprender de las mejores”, dijo Ochoa. “Es algo muy bonito, estoy tratando de hacer lo posible para ayudar a la nueva generación de jugadores mexicanos”.

La golfista mexicana mejor clasificada en la LPGA esta temporada es López, quien ocupa el 59no puesto y trabaja con Ochoa en la Xuntas.

“Estamos comprometidos con ayudar a niñas y adolescentes; queremos acelerar su desarrollo técnico y mental, aspectos fundamentales”, dijo López, quien ha ganado tres veces en el circuito, la más reciente en 2022. “Este tipo de apoyo no existía cuando empecé, y estoy convencida de que les permitirá cambiar sus vidas”.

La otra jugadora mexicana que ha jugado recientemente en la LPGA es Isabella Fierro, de 24 años, quien debutó el año pasado, pero perdió su tarjeta y aspira a recuperarla.

“La transición de amateur a profesional fue difícil, y Gaby y María me han estado ayudando. Me encanta que seamos tres mexicanas y espero que ese número crezca”, dijo Fierro. “Con Lorena hablo dos veces por semana; me ayuda mucho; es una inspiración todos los días, no sólo en el campo de golf”.

La LPGA firmó un contrato de cinco años con los organizadores y muchas niñas locales tendrán la oportunidad de conocer a las mejores golfistas y quizás se sientan motivadas a practicar este deporte en el futuro, como lo hicieron varias jugadoras actuales en el pasado.

“Lorena es la mejor de todos los tiempos. Probablemente ella sea la razón por la que empecé a jugar al golf”, dijo Albane Valenzuela, quien nació en Nueva York y cuyo padre Alberto jugó con Ochoa en el Campeonato Internacional de Golf Amateur Spirit de 2001.

“Mi papá ganó con Lorena en aquellos tiempos y conmigo, de niño y de adolescente, siempre se tomaba el tiempo para hablar conmigo, me traía pelotas de golf, me traía sus polos, y siempre la recuerdo con mucho cariño”, dijo Valenzuela. “Creo que es la campeona más amable y humilde que ha dado el golf”.