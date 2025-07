La Previa Tigres-Bravos: No se vayan a equivocar

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez salen de su casa por primera vez en el torneo para enfrentar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León esta tarde desde la Sultana del Norte. El cuadro fronterizo llega a la segunda fecha del torneo con el equipo lo más completo que se puede y con el ritmo de juego que su rival en turno no tiene.

Eso sí, si algo ha enseñado la corta historia entre los duelos de los dos norteños, es que los trámites del asunto se complican, ambas escuadras se suelen anular entre si y el electrónico le suele favorecer a los hoy locales.

Tan completos como la salud permite

La espera parece como de hace seis meses, pero nada más fueron tres. Hace exactamente 83 días se fueron expulsado Dieter Villapando y José Juan García Manríquez por aquello de los muchos empujones en medio de la tormenta de arena ante los Pumas de la UNAM. Hoy regresan el par de ausentes para darle profundidad a un equipo al que le hacía mucha falta.

En teoría el puesto en la central debería ser para el propio Manríquez ante la ausencia de Jesús Murillo que no está por temas de lesión. En la banca se quedaría Diego Ochoa que fue titular y no hizo mal su trabajo la semana pasada frente a las Águilas del América. Dieter también podría jugar de arranque, sin embargo, de iniciar en la banca le sería de muchísima utilidad a los de las tierras de Juan Gabriel.

Por el lado de las bajas está la más sensible de todas: la de Óscar Estupiñán. El colombiano no termina por recuperarse de las dolencias que lo aquejan desde el certamen pasado y tampoco estará presente contra los felinos. De Diego Valoyes ya ni hablamos por que su condición de ausente es más que obvia.

Hay un alta también, alta muy particular por que el calendario tuvo la suerte de acomodar su posible debut contra nadie ni nadie menos que su ex escuadra.

“Rayful”

Raymundo de Jesús Fulgencio Martín pasó cinco años de su vida en Monterrey. Ahí se hizo futbolista. Hoy el balompié le tiende la posibilidad de pisar la cancha del volcán vistiendo una playera de color no amarillo, sino verde, fosforescente cual marca textos y con el número 13 en la espalda en honor a Diego “El Puma” Chávez.

Con la Autónoma de Nuevo León, el nacido en la Heroica Veracruz vio acción en 69 encuentros, sumando 3 mil 081 minutos, anotando cuatro goles partiendo desde un costado de la cancha y poniendo media docena de asistencias a sus ahora ex compañeros.

Llega a Juárez con apenas 25 años de edad, con toda una carrera por delante y con la esperanza de encontrar el futbol que no ha podido enseñar vestido de caballo. Así le han hecho muchos otros (Sí, si nos referimos a Carlos Salcedo y a Aitor García).

Espérelo cundo menos en la banca, ya será decisión del respetable si le aplaude o le chifla.

¿Se le puede ganar a Tigres?

La respuesta más corta es “sí, si se le puede ganar a los amigos de Guido Pizarro”. La respuesta más larga depende de una sola cosa.

Esa solo cosa es concretamente es no cometer errores en la defensa. Y como la defensa fue prácticamente impecable hace una semana pues estamos obligados a replantear la oración antes escrita: No se puede equivocar Moisés Mosquera.

Si el colombiano no intenta hacer la de toda la vida de creerse mediocampista, Bravos podría (A sus modos) llevarse una victoria de Nuevo León, no sencilla ni tranquila, pero victoria a fin de cuentas.

¿Exageramos? No. ¿Por qué? Por qué Mayorga no se equivocó, tampoco Ochoa con todo y que venía debutando. Cuando a Denzell García le pidieron bajar a defender, el de la misma manera no cometió un solo error. El que titubea y al que agarran mal parado como a otro tigre (El de Santa Julia) es el nacido en Medellín.

¿Por dónde y a qué hora?

El compromiso entre los gatotes y los fronterizo tiene hora programa para las 7:00 de la tarde y podrá seguirse a través de las señales de Azteca Deportes y la plataforma de Tubi por streaming.

La disciplina y el control de las tarjetas quedará a cargo del tutltitlense Iván Antonio López Sánchez.