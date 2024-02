La Previa Tigres-Bravos: Hay esperanza para Juárez en el Volcán

Los Bravos de Ciudad Juárez se toparán de frente esta noche ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El conjunto regiomontano viene dando tropezones con un modo de juego que no parece cuadrar en la cancha mientras que los fronterizos muestran una leve mejoría, podrían tener en sus manos una fecha para comenzar a cambiar las cosas.

No vuelan...Caen con estilo

El cuadro felino viene de sumar un punto de sus últimos dos encuentros por conducto del empate a un gol frente a los Rojinegros del Atlas después de caer ante la Máquina del Cruz Azul en la Ciudad de los Deportes. En lo táctico, el equipo de Monterrey se ha hecho notar por su falta de agresividad e intenciones de ataque.

Cabe recordar que Robert Dante Siboldi seguirá fuera de circulación cumpliendo su segundo partido de suspensión por la patada que le propinó al defensa Willer Ditta en la Ciudad de los Deportes. En su lugar volverá a salir al quite Miguel Fuente, sin embargo, el que parece no salir es André-Pierre Gignac. El máximo anotador universitario no trabajó al parejo de sus compañeros durante la mitad de semana y es más que probable que no arranque el encuentro ante Juárez.

Por su parte, los de las tierras de Juan Gabriel llegan al encuentro todavía sentidos por el fallecimiento de Diego “Puma” Chávez. No obstante, también arriban a la casa de los Tigres con la necesidad de sumar puntos sí o sí: siguen siendo últimos de la tabla general con dos unidades, además de sotaneros indiscutidos en la estadística del cociente. Pese a todas las adversidades, Bravos sí parece tener esperanzas en el Volcán.

Mauricio Barbieri paró bien sus fichas en la primera mitad ante Rayados, enseñando un juego de mucho orden y de sensatez a la defensiva sin buscar riesgos, las incursiones a la ofensiva fueron pocas, pero no se desperdiciaron. La parte complementaria fue otra historia marcada por desconcentraciones y el desbalague; aún así, la cara del equipo fue mejor que la de partidos pasados, con todo y los tres goles en contra.

La falta de una voz de mando clara en el banquillo de los Tigres y la posible ausencia de un peligro inminente al frente como Gignac, le quita presión a un equipo que ya de por sí va más presurizado que olla exprés y le da una ligera esperanza de aferrarse a sus fortalezas: al orden y al contragolpe, para sacar un resultado positivo. O lo que es lo mismo, cualquier cosa que no sea perder.

¿Dónde y a qué hora?

La patada inicial entre felinos y caballos tiene la hora programada para las 6:00 de la tarde hora de Juárez y podrá sintonizarse a través de TUDN y la plataforma de streaming VIX Plus.

El control y supervisión de las hostilidades quedará a cargo del colegiado de Guasave Sinaloa, Jesús Rafael López Valle.