La Previa Pumas-Bravos: Muy cerca de asegurar al menos Play-In

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez pisarán esta tarde la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los no poco golpeados Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por raro que suene, parece que la clave para salir con la mano en alto de la capital del país es romper con todas y cada una de las costumbres fronterizas.

Si usted ha visto cuando menos tres partidos de estos Bravos de Martín Varini, le van a quedar claros tres conceptos: la retención de la posesión, el juego por las laterales y el uso de la pelota parada como medio para ofender. Bueno, pues para ganar hay que dejar de hacer todo eso.

Locos nos van a decir, pero ni tanto... El tema es que el rival el turno es lo más parecido a un grupo de cabras de monte desbocadas. Corren y se tiran al ataque como si no hubiera mañana. Eso por si solo no está mal, el problema es que después no conocen la definición de “reconversión” y los agarran en la movida con el pelotazo: pregúntele a Vancouver si no nos cree. La clave es esa: el pelotazo.

Ojalá Juárez haya sido lo suficientemente cauto como para estudiar al conjunto canadiense. Para eso queda pintado el rol de Guillermo Castillo (que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos), para poner la pelota donde Dios mande, que rebote y que sean los felinos los que se confundan dentro del área grande. Aún y si recuperaran el esférico la terquedad de salir en corto le podría costar muy caro a la UNAM con Luis “Pumas” Rodríguez y Óscar Estupiñán.

Perfecto no es el tema con los de las tierras de Juan Gabriel, parecería que sí, que tienen la piñata servida para agarrar a trancazos… Pero no.

El ligero problema para los caballos es que Jesús Murillo no estará presente por una lesión. Como hecho aislado no representaría mucha dificultad, a fin de cuentas, José Juan García Manríquez hace el trabajo con creces cuando se le requiere.

Bravos actualmente está en la posición 9 de la tabla general con 22 puntos, y con tres más prácticamente aseguraríe el pase mínimo al Play-In, ya que a falta de tres juegos tiene ventaja de seis puntos sobre Chivas y Mazatlán, que ocupan el lugar 11 y 12 de la clasificación.