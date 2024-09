Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez se toparán esta noche contra la Franja del Puebla desde el Estadio Cuauhtémoc en un partido donde ninguno de los dos involucrados anda bien y donde ambos van a ir a buscar los tres puntos: uno para intentar recuperar a su afición y el otro porque más abajo no puede estar.

No los va a ver nadie

Puebla llega a esta fecha 10 del futbol mexicano con la cruda y dura realidad de que no los va a ver nadie y que la canasta de mimbre de la Angelópolis va a mostrar todos sus huecos y hasta la publicidad de sus asientos.

Si bien las entradas del respetable siempre han sido flojas en la tierra camotera, la situación se agrava todavía más con una franja que se apagó por completo estas últimas dos semanas. Primero le regaló tres puntos a uno de los cuadros más inconsistentes y aguados del torneo: los Pumas de la UNAM. Acto seguido, apenas el viernes pasado, los Tuzos del Pachuca (Que tampoco han sido perfectos) los terminaron apabullando con un 3-2 pese al intento tardío de remontada.

Lo único rescatable para la escuadra del Chepo De la Torre es Emiliano Gómez, autor de los dos goles la jornada anterior y de buen momento pese a los vaivenes del resto de sus compañeros.

Ya no hay más tabla

Juárez es una historia más trágica y muchísimo más dramática. Fuera de la cancha vienen llegando de reclamar la inhabilitación de Germán Berterame por la patada que le rompió la pierna a Avilés Hurtado. Viene de quejarse y de hacer corajes para que el mismo delantero les dijera que así lo dejaran; eso sí, le dieron vuelo por todos lados para volverse a quejar de un arbitraje que a fin de cuentas es malo para todos y con todos.

Dentro de la cancha Bravos también ha sido una tragedia, una hasta cierto punto cómica. Por un lado, dieron el partido de su vida ante los Rayados de Monterrey a media semana para salir perdiendo 3-2 en la sultana del norte. De ahí pasaron a dar el peor partido de la era Mauricio Barbiri cayendo 0-1 contra la banca de los Tigres de la UANL en un compromiso donde no hicieron absolutamente nada.

Contra los suplentes de Gignac y su pandilla, el cuadro fosforescente se las ingenió para tirar solo una vez al arco. No generó un solo tiro de esquino (Por que no fue capaz de apuntarle al mono para forzar una atajada), se aferró otra vez a querer salir jugando en corto para perder mil balones y le aventó trabajo extra a Óscar Estupiñán. Este último tuvo que pegar piques de hasta 20 metros para atrás con la intención de recuperar la bocha en el medio sector, no es omnipresente, no puede con todo. Por si faltara más, la defensa echó a perder el buen trabajo de Sebastián Jurado fueron ocho jugadores los que se quedaron viéndose las cintas de los zapatos en el centro para el gol de Sebastián Córdova.

La única alternativa para el sotanero fronterizo es salir a aprovecharse de una defensa más endeble que la suya. Siempre y cuando no quieran dejar a sus refuerzos solos en el medio campo y mientras no pongan a Moisés Mosquera a defender.

Por dónde y a qué hora

El encuentro entre camoteros y caballos tiene hora pactada para las 6:00 de la tarde y podrá seguirse por las señales de Azteca 7 (20.1 de esta frontera), Fox Sports y el servicio de streaming de Vox Plus.

La disciplina del compromiso y el control de las tarjetas quedará a cargo del capitalino Óscar Mejía García.