La Previa Mazatlán-Bravos: Último tirón para ahorrar morralla

Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez pisarán la cancha del estadio todavía conocido como El Kraken para enfrentar los Cañoneros de Mazatlán en un duelo de mucha historia y el último enfrentamiento directo por evitar pagar la multa porcentual más cara.

Cane recordar que hace ya casi dos años fue este mismo conjunto morado el que sentenció a los fosforescentes a pagar los 80 millones de pesos por acabar último en la porcentual. 24 meses más tarde, Juárez es penúltimo y los mazatlecos están un lugar arriba: pagando 47 y 33 millones respectivamente. No obstante, todavía hay pelea y todavía hay margen para ajustar los cambios de las carteras.

Salidos de la perrera

El cuadro de las tierras de Juan Gabriel llega hasta las playas del Pacífico Mexicano sin bajas y con un Sebastián Jurado que parece haber agarrado rápido el ritmo tras el regreso de la lesión de rodilla que lo mantuvo al margen del equipo casi un mes.

Arriban también a territorio cañonero con la necesidad de ganar para para terminar de alejarse de los Xolos de Tijuana que les apretaron las cosas con la derrota de la semana pasada a domicilio. Este mismo descalabro enseñó faltas de profundidad, variación y creatividad; todo producto de la marca que impusieron los de la perrera, misma que nunca dejó trabajar en paz a Aitor García ni Manuel Castro en la parte de enfrente.

Todo indica que para sacar los tres puntos en la última visita del torneo habrá que meterle más velocidad al asunto, más toques e intentar pegarle a la bola desde media distancia. Lo anterior tampoco parece tan complicado pues no está previsto que los color Barney se tiren tan atrás en propia cancha.

De muertito...

La localía, por su parte, llega ligeramente más holgada en cuanto materia porcentual se refiere. Son antepenúltimos ayudados por un torneo que ha sido en su mayoría fortuito en sus casi 17 fechas cumplidas. Tan fortuito que todavía nadan de muertito sin ahogarse con Gilberto Adame como interino en el banquillo.

Pese a marchar 13avos en la clasificación general con 15 puntos, son solo tres unidades las que los separan de los fronterizos en un torneo que no ha tenido pies ni cabeza y que en ningún momento ha mostrado ganas de tomar forma. En el récord mazatleco resaltan victorias muy oportunas como las conseguidas ante Querétaro y el propio Tijuana. No obstante, dada la falta de idea no han podido sacar nada contra rivales igual de irregulares. Tal fue el caso de los Pumas de la UNAM, que hace 15 días les pasaron por encima 4-0.

Si la intención de aquellos que alguna vez fueron Monarcas Morelia es ganar en tierra propia, habrá que echar mano de sus hombres más lúcidos. Uno de ellos Andrés Montaño y el ex caballo de Juárez Joaquín Esquivel.

Por dónde y a que hora

El partido tiene la hora programada para las 7:00 de la tarde y podrá seguirse por las señales de Azteca 7 (20.1 de la frontera) y por el servicio de streaming VIX Plus. La disciplina y el control de las acciones estará a cargo del cantante capitalino Fernando Hernández Gómez.