Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez afrontarán esta tarde su tercer compromiso del joven Clausura 2025 ante los Panzasverdes del León, en un partido que topa a dos equipos que llegan irreconocibles a la jornada sabatina.

¿Y esa defensa?

A Bravos no le hicieron gol la semana pasada, eso por si solo es digno de destacar. Resalta todavía más la proeza del Olímpico Benito Juárez si se toman todos los contextos junto con sus números, marcaron como pocas veces han marcado y dejaron ver algo que era inédito desde los tiempos de Ricardo “Tuca” Ferretti: le cerraron el campo a los laterales del Cruz Azul.

Le entraron a la bola en 16 ocasiones, interceptaron 21 balones y recuperaron 53 pelotas entre José Juan García Manríquez, Moisés Mosquera, Ralph Orquin, Denzell García y Luis “Puma” Rodríguez. Este último incluso se dio el lujo de anotar en una escapada por la derecha. Claro que no todo fue perfecto: el mencionado Puma fue tibio por momentos y Mosquera (Muy fiel a su estilo), se aventó para enfrente sin regreso hacia atrás metiendo en broncas a los fronterizos.

Todos estos (Y los que se sumaron) limitaron a los todavía muchachos de Martín Anselmi a solo cinco tiros, ni uno solo de ellos al arco. La única desventaja de tan férrea defensa es que no le sirvió de mucho a Sebastián Jurado el encuentro para probar la rodilla operada.

Agréguele a Jairo Torres que está revivido y hecho un Lázaro cualquiera como pivote por la banda y como el relevo entre el lateral y la zona de ataque. Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) fue el mismo de siempre. La única preocupación sería ´Óscar Estupiñán que no ha podido quedar y ha tenido que abandonar los dos primeros partidos por molestias físicas.

No hay bajas en el campamento de los caballos, pero sí se espera que Jesús Murillo reemplace a Mosquera en la titularidad de la central.

¿Apoco sí mucho James?

La localía es irreconocible por el simple y sencillo hecho de que no la conocemos. No la conocemos por que le dieron la semana uno libre a los Tuzos del Pachuca y los de la capital mundial del zapato no se toparon con los de la bella airosa. Han jugado una sola jornada por que dejaron descansar al hermano mayor tras la Copa Intercontinental.

Eso sí, llegan tarde, pero llegan presumiendo a un tal James David Rodríguez Rubio que se compraron para el Mundial de Clubes. Este tal colombiano hizo lo que quiso en media hora de partido, orquestando la remontada y provocando (mas no cobrando) el penal que le dio el triunfo a los felinos sobre los Rojinegros del Atlas.

Hay un James que al parecer todo puede y habrá que ver como lo batallan los Bravos y si es que lo pueden contener.

Por dónde y a qué hora

Las hostilidades entre leones y caballos están pactadas para arrancar en punto de las 4:00 de la tarde. Los 90 minutos podrán seguirse a través de la plataforma de streaming Tubi.

El control de la disciplina y las tarjetas quedará a cargo del “histórico”, amo del micrófono y del VAR: Mario Terrazas Chávez.