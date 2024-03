La Previa Gallos-Bravos: El partido 'menos pior' para el Juárez de Barbieri

Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez pisarán esta noche el terreno del Estadio Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro en la Jornada 12 de la Liga MX y en el que parece el más asequible de los rivales para sacar la primera victoria del torneo.

Ahí aguantando…

Gallos viene sacándole el mejor provecho a sus irregularidades habiendo sacado nueve de los últimos 12 putos disputados con victorias sufridas ante los Tuzos del Pachuca y cómodas ante los vilipendiados camoteros del Puebla y el Atlético San Luis. Echando un vistazo al equipo queretano salen a relucir nombres como el del siempre confiable Pablo Barrera al que parecen no pesarle los 36 años que carga encima.

Facundo Batista presume de haber sido el hombre gol ante el cuadro del Pachuca y de ser cerebro del equipo rayado. Atrás no ha sido la mejor defensa y se ha quedado corto por momentos en la línea de fondo. Para prueba las derrotas ante las Águilas del América por marcador de 2-0 y contra la Máquina del Cruz Azul que simplemente se aprovechó de ellos con un 3-1. Pese a las carencias, cabe señalar, si han tenido un arquero que ha salido más grande que Benito la jirafa en Fernando Tapia que le cerró la puerta a los Tuzos el sábado pasado.

"Cómodo"... Con comillas grandotas

Justamente debajo de los tres palos es donde se comienzan a marcar las diferencias entre los de la frontera y los de centro con la ausencia de Sebastián Jurado. El ex arquero de los Tiburones Rojos del Veracruz estará fuera de acción por lo que queda del torneo tras desgarrarse un tendón de la rodilla. En su lugar se espera la presencia de Benny Díaz que, aunque no ha dejado de atajar con la sub 23, no ha visto minutos en Primera División desde su llegada a Bravos.

De ahí en más todo parece maquinar en el cuadro de las tierras de Juan Gabriel. La forma de Mauricio Barbieri ya quedó más que definida con el 4-4-2 en rombo y Aitor García parece haberse reencontrado con el gol cuando más falta hacía. Cabe resaltar nombres como el de Ralph Orquín que ha corrido la milla y ha contribuido un mundo a la seguridad de las laterales. Dieter Villalpando también se metió en el cuadro de honor ante el Toluca haciendo de enlace entre los hombres de punto y el medio sector.

Habría que prestar atención a lo que pase en el área grande fosforescente y a los errores puntuales. Estos últimos le costaron a los de Juárez puntos ante el Pachuca, Tigres y contra el mismo Toluca dejando entrar el golazo de Jesús Angulo por displicencia defensiva. No obstante, en papel parece el rival más cómodo para los Bravos tras aguantar los vendavales de las fechas pasadas. Siempre y cuando el FC Juárez no se tropiece con sus propios pies.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre las aves y los caballos podrá sintonizarse únicamente a través de las señales de Fox Sports y la plataforma de streaming VIX Plus. La patada inicial en el Corregidora está programada para las 7:00 de la tarde.

La disciplina y el control de las hostilidades recaerá sobre el Licenciado en Contabilidad de Irapuato Luis Enrique Santander.