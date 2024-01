La previa del Bravos-América: Equipos con realidades distintas

Ciudad Juárez.- Esta noche los Bravos de Ciudad Juárez se toparán de frente ante las Águilas del América en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Clausura 2024.

El duelo de media jornada, atrae consigo a la afición del más grande del futbol nacional y junta a dos escuadras con realidades muy diferentes.

Un águila en Pleno Vuelo

Los comandados por André Jardine no han bajado la altitud desde la final contra Tigres y no han sufrido demás en sus dos primeros compromisos en el certamen. Han sido amos y señores de la pelota contra Querétaro y supieron manejar el partido ante los Xolos de Tijuana. Han sabido ser certeros cuando se necesita, al grado de hacer dos goles de seis tiros totales ante el conjunto del pacífico mexicano.

No todo es perfecto para los de Coapa, pues Henry Martin no ha tenido el más fino de sus inicios. Sin embargo, para fortuna del americanismo, el ataque ha salido avante de sobra con la colaboración de Salvador Reyes y el igualmente letal Julián Quiñones. En teoría, el 14 veces campeón no debería sufrir en demasía contra Juárez. Habría únicamente que vigilar la línea de fondo para que esta no regale espacios.

En el papel todo pinta color de rosa para las Águilas; para los de las tierras de Juan Gabriel, por otro lado, la lucha será cuesta arriba.

Un caballo que no Arranca

La cosa para los Bravos de Ciudad Juárez es totalmente inversa. Arrancaron el torneo con el pie izquierdo ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y salvaron el empate ante la Máquina del Cruz Azul por un penal mal cobrado. Si le agregamos el cierre del certamen anterior, nos encontramos con que los dirigidos por Diego Mejía no conocen la victoria desde octubre del año pasado.

Si bien, la defensa no ha sido del todo mala y ha tenido sus destellos, es el ataque el que preocupa al respetable fronterizo con dos fechas jugadas.

Bravos, muy fieles a su estilo, se aferran a jugar a la contra pero con muy poca intención de ir al frente. Tan poca que a la hora de tirar el pelotazo Avilés Hurtado y Aitor García quedan totalmente solos naufragando en terreno enemigo cual Titanic.

Entre lo rescatable para los de verde tiene que estar el “Puma” Chávez por su actividad en la banda. Completando el 60 por ciento de sus pases y ganando cuatro de nueve duelos por el balón dividido frente a Cruz Azul.

No todo es malo para los de la X en el pecho: Francisco Calvo aparece en la lista de convocados y estará disponible para disputar minutos con la casaca fronteriza. Todo en partido donde él y sus nuevos compañeros podrían tenerla difícil para rescatar si quiera el punto a media semana.

Dónde y a qué Hora

Las hostilidades tienen hora pactada para las 8:06 tiempo de Ciudad Juárez, 9:06 tiempo de la Ciudad de México. El choque de la doble jornada podrá sintonizarse a través de Fox Sports Premium, VIX Plus y Fox Deportes para Estados Unidos.

El encargado del control y la disciplina del asunto será el contador de Irapuato Guanajuato Luis Enrique Santander Aguirre.