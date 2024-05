La previa Canelo vs Munguía: Hay de dos sopas

Esta noche la ciudad de Las Vegas Nevada volverá a celebrar a su modo el cinco de mayo cuando Saúl “Canelo” Álvarez se trepe al encordado de la T-Mobile Arena para enfrentar a Jaime Munguía en una contienda por el cetro indiscutido de los pesos super medios y que parece tener únicamente dos formas de acabar la noche.

El combate que batirá a puños al de Guadalajara Jalisco al de Tijuana Baja California llega tras varios meses de especulación después de que tapatío sufriera para encontrar rival y desdeñara en tres ocasiones a David Benavidez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras. Mismo asunto que inclusive pasó a lastimar las relaciones con la promotora DAZN a la que todavía le quedan los derechos de una pelea más del mexicano.

Por su parte, Jaime Munguía viene de pararle el combate al inglés John Ryder en una excelente exhibición de boxeo de poder el pasado mes de enero. No obstante, todo parece indicar que, el cartel de arrimado no se lo quita nadie tras verse como el reemplazo para el oriundo de Phoenix Arizona, eso sí, poniendo en juego el récord invicto de 41-0.

A horas de pisar el ring, la realidad de las cosas es que la velada de noche tiene dos posibilidades bien marcadas: Canelo noquea a Munguía en el golpe a golpe o Munguía hace el nuevo “milagro mexicano” y se la lleva en las tarjetas.

El Golpe a Golpe

A pesar de la veteranía y de la mucha lona recorrida, aquel que se ganara la vida vendiendo paletas sigue siendo el de las manos más pesadas. Si a esto le sumamos un Munguía que no es el más preciso cuando se alebresta ni cuando le mueven el piso, la victoria bien podría ser para el Canelo por la vía del cloroformo. Misma que no llegó con Jermell Charlo ni con el propio Ryder en el Estadio Akron.

Para muestra de la dinamita en las manos del pelirrojo quedan nada más números. Habla por si sola la efectividad del 46 por ciento en golpes de poder contra el británico que vio impactada su humanidad en 117 ocasiones de manera significativa. Fue la misma historia contra Charlo: entraron 78 golpes de los pesados ante un “Iron Man” que se movía más que el valor del peso en el 94.

Si alguien va a apagar las luces en la casa de los Golden Knights va a ser el hijo pródigo de las tierras tequileras.

El Milagro Mexicano

El otro lado de la ecuación lo van a poner las piernas y la cintura del mismo Canelo y la paciencia que pueda llegar a tener el propio Munguía. Esto asumiendo que vio y estudió los últimos cuatro combates del monarca de las 168.

Los años no han pasado en vano, a sus 33 años ya entran más golpes por que la cadera ya no marcha al mismo ritmo de los pies. Como prueba eterna están los puños de Gennady Golovkin, Ryder y el mismo Charlo. Todos le pintaron el rostro colorado y lo tambalearon como nadie para acabar yendo a las tarjetas igual de apretadas que las tuercas de un submarino. Solo así podría Munguía lograr lo que todos los demás no han podido.

¿Por dónde a qué hora?

Habiendo vencido a la báscula, está todo listo para que la cartelera arranque en punto de las 4:00 de la tarde en la ciudad del pecado. Todas las hostilidades podrán seguirse a través de las plataformas de DAZN y de Star Plus. Por su parte, TUDN (5.1) y TV Azteca (20.1) transmitirán solamente una parte de la función desde las 8:00 de la noche.

El tercero sobre la superficie para la Álvarez vs Munguía será nadie más y nadie menos que el experimentado de Newport Beach California Tom Taylor.