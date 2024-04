La Previa Bravos-Xolos: Llegan par de fronterizos a salvarse las carteras

Ciudad Juárez- Esta noche los Bravos de Ciudad Juárez regresan al Olímpico Benito Juárez para la antepenúltima jornada del Clausura 2024 contra nadie más y nadie menos que los Xolos de Tijuana en un duelo directo en la batalla del “descenso” económico y para agarrarse las carteras.

Sanos pero no salvos

El conjunto de las tierras de Juan Gabriel vuelve a su casa para enfrentar a los perros luego de un apagón, una noche mal dormida y una victoria contra el Atlético San Luis. Esta misma de paso sirvió para confirmar en el campo la continuidad del brasileño Mauricio Barbieri dentro del banquillo fronterizo.

Los de verde regresarán al color rojo de homenaje y llegan—dentro de lo que cabe—completos. Vienen de jugar en lunes y de una semana sin bajas por lesión. La última de las ausencias por este motivo quedó bien suplida pues Manu Castro le supo entrar al quite a la ofensiva en el lugar que era de Jairo Torres. Un triunfo de los caballos podría alejarlos de la zona de la multa más cara, los afianzaría en el penúltimo lugar de la porcentual con chance todavía de alcanzar a los Cañoneros del Mazatlán.

Si bien las cosas pintan muy bonitas bajo el mando de Barbieri, no todo es perfecto para los de Juárez de cara al duelo con los perros. El principal problema de Bravos está atrás y es más que evidente cuando les toca reconvertir hacia propio campo. Es ahí donde ha fallado la defensa gracias a sus propias desconcentraciones, concediendo siete goles en apenas tres partidos. Sería una vez más el punto a observar con ojo clínico si es que quieren seguir con la racha de victorias.

Un perro que ladra... Pero no muerde

Por otro lado, los de la frontera oeste llegan igual de hundidos que el Titanic. Miguel Herrera no se queda atrás y también arriba a esta ciudad con la silla más caliente que el casino que le paga.

Con apenas ocho puntos y sin conocer la victoria en lo que va del certamen, los muchachos del Piojo han sido exponentes claros del trastorno de personalidad dentro del máximo circuito del futbol mexicano. Han tenido encuentro donde han sido todo futbol y no sacaron el resultado. Tal fue el caso de su compromiso contra Santos o la última derrota 3-2 contra Necaxa. En contraste, en otras fechas a los del pacífico mexicano los borraron de la cancha y por lo que parece ser nada más que la gracia del señor sacaron el resultado. Así les pasó contra los Pumas de la UNAM y ante los Rayados de Monterrey.

Si algo les queda por rescatar, además de la urgencia de no querer pagar la multa más costosa, es el hecho de que son malos, pero no cojos. En la parte de arriba siguen estando Carlos González y Christian Rivera. El colombiano suma seis goles anotados mientras que el ex felino puso tres y sigue siendo letal en la pelota parada. En papel parecería una dupla más que puesta para hacerle la vida de cuadritos a la zaga vestida de cobras.

De no ser ese el caso, seguramente al cuadro tijuanense le seguirá otra derrota para presionar todavía más a un Miguel Herrera que no ha podido curarle la rabia al perro más enfermo del país. La cartera estaría abierta casi de manera automática.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre los dos conjuntos de la frontera norte podrá sintonizarse a través de las señales de Fox Sports así como por medio de la plataforma de streaming VIX Plus. La patada inicial tiene hora programada para las 8:00 de la noche.

La disciplina y el control de las hostilidades quedará a cargo del contador de Irapuato Luis Enrique Santander Aguirre.