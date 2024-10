La previa Bravos vs San Luis: Otra vez los bipolares de siempre

Ciudad Juárez - Los Bravos de Ciudad Juárez vuelven a aparecer en casa esta noche de domingo para enfrentar a los tuneros del Atlético San Luis. Un rival que bien podría complicarle todavía más las cosas a un cuadro fronterizo que parece estar metido en otro episodio más de su acostumbrada bipolaridad.

Anatomía de un equipo bipolar

El equipo de las tierras de Juan Gabriel tiene dos caras: la de los viernes por la noche y la de todas las demás jornadas. En que juega en la “Liga de viernes” y que se cruza contra equipos de su misma estatura, como el Puebla y el Mazatlán hace las cosas de muy buena manera. Es rápido por las bandas y genera ocasiones de peligro por montones acompañado de una buena defensa en la parte de atrás.

La cosa se complica cuando la calidad del rival sube, para muestra la goleada a manos de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Los capitalinos ensartaron cuatro tantos que bien pudieron haber sido muchos más y que dejaron exhibidas todas y cada una de las carencias juarenses.

El marcaje defensivo fue todo menos eso: fue más bien un trapo que Cruz Azul movió a gusto y a placer por toda la cancha. Los capitalinos nunca prestaron la pelota, permitiendo muy pocas oportunidades al ataque, no obstante, esas pocas nunca cuajaron en nada con los dos carriles del campo en total inoperancia. Jairo Torres ni siquiera corrió el último balonazo que le mandó José Juan García Manríquez.

“Me hago la misma pregunta yo sobre que es lo que nos está pasando. Es increíble la cantidad de partidos que hemos dejado ir. No hemos aprendido de nuestros errores que nos han costado desde la temporada pasada. Si no es un jugador es otro, yo mismo me incluyo”, expresó Dieter Villalpando en medio de la crisis.

Quizás lo más preocupante para los fronterizos es que enfrente tienen a un rival que por si mismo es un volado: pueden convertir el asunto en tres puntos fáciles para los de casa o bien, en un calvario y en otra goleada.

¿Hay o no hay tunas?

Cuando San Luis quiere juega al tú por tú. Cuando San Luis quiso le sacó el triunfo al mismo Cruz Azul, propinándoles su única derrota del torneo. Mal equipo no es, le ganaron 3-1 a Santos y después vencieron a una mucho más fuerte pandilla de Monterrey antes de toparse con los Pumas de la Nacional Autónoma de México.

Lo muchachos de Domenec Torrent son octavos de la tabla con 20 puntos y llegan a la frontera para amarrar liguilla. Para ello espere usted el mismo estilo de juego que contra los Rayados de Monterrey. Un cuadro que aguante atrás y que haga gala de la rapidez en la parte de arriba con Franck Boli, marfileño que ya ha hecho sufrir a Bravos en ocasiones anteriores.

A reserva de una lesión de último minuto, tendría que estar bajo los tres palos Andrés Sánchez, mismo que podría ver una noche de muy poco trabajo de mantenerse la poca actividad ofensiva de los caballos.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre los de las tunas y los de los burritos tiene la hora pactada para las 6:00 de la tarde y podrá sintonizarse a través de las señales de Fox Sports, Fox Deportes y la plataforma de streaming Vix Plus.

Las tarjetas y el control de la disciplina quedará a cargo del gato duranguense: Marco Antonio Ortiz Nava.