Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez reciben esta tarde a los Santos de la Comarca Lagunera. El duelo de balompié con más tensión en esta frontera pone de frente una posibilidad para que los caballos sigan enseñando la mejoría de la semana pasada y para sacar tres puntos que no dejarán de ser tarea complicada.

No eran cuento

Resulta y resalta que lo mostrado hace casi tres semanas en la Leagues Cup no era un espejismo futbolístico. Resulta y resalta que, si había buen futbol, el problema no era Bravos… Sino el Toluca que enfrentaron hace dos jornadas.

Chivas fue día y noche para el cuadro que comanda Martín Varini, fue incisivo y fue certero cuando tuvo que serlo. No más, no menos. Tuvo un penal que no falló y tres tiros a puerta de los que salió el otro gol de aquella tarde.

Regresó la misma movilidad del certamen binacional con el 36 por ciento de los pases fronterizos ocurridos dentro del último tercio de la cancha con la vital ayuda del Puma Rodríguez y Madson de Souza.

El único aspecto de Juárez que no cambió (Para bien) fue el defensivo con la presencia que no ha dejado de ser fuerte de Alejandro Mayorga y un José Juan García Manríquez por demás cumplidor. Este último ganó tres de cuatro duelos por el balón e interceptó un esférico para dar inicio un contragolpe. El ex Puma, por su parte, ganó cuatro de 9 encontronazos.

La única duda para los de casa es si Jesús Murillo está o no para jugar en la defensa. El otro jale es el de mantener a raya a Moisés Mosquera y protegerlo de si mismo… Pero ese es trabajo habitual de cada semana.

¿Se puede complicar el trámite del encuentro? Sí, por supuesto. A fin de cuentas, el duelo futbolístico de más convocatoria de este centro norte siempre se vuelve físico con unos Santos que se saben localía en cancha ajena. Sin embargo, que se complique no quiere decir que no se pueda ganar el asunto.

Además, el cuadro de las tierras lecheras llega acabando de conocer la horma de su zapato y con el ojo puesto en otros temas fuera de la cancha.

Muy trajeados

Así empezó la semana de Santos: Haciéndole promoción a uno trajes porque Orlegui ya no los quiere ver vestidos ni casuales ni con topa deportiva a la hora de bajar del camión.

Lo que fue un buen inicio del conjunto lagunero parece haber topado con pared. No fueron por ningún motivo mejores que Cruz Azul en su derrota de la semana pasada. Si tuvieron alguna chance numérica de igualar el 3-2 fue por la propia inutilidad cementera, no por mérito propio.

Todo el peso del ataque recaería sobre Bruno Barticciotto y uno podría pensar que ante un Bravos dominante de arranque, no quedaría otra opción que usar el contragolpe como única herramienta al ataque. Eso y las patadas para frenar a la localía cuando la cosa se empiece a salir de madre.

En papel, los muchachos de Francisco Javier Rodríguez Vílchez (Francisco a secas, para los amigos), pueden aspirar solamente a sobrevivir… Con un punto en la bolsa si les va bien.

¿Por dónde y a qué hora?

El encuentro entre fronterizos y laguneros tiene la hora pactada para las 7:00 de la tarde desde el Estadio Olímpico Benito Juárez y su transmisión podrá seguirse a través de Azteca Deportes y Tubi en territorio mexicano a la par del canal Universo y la plataforma de streaming Peacock para los Estados Unidos.

La disciplina y el control de las tarjetas quedará a cargo del médico militar de Guadalajara Jalisco: Jorge Abraham Camacho Peregrina.