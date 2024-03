La previa Bravos-Santos: Busca Juárez 'resucitar' en Pascua

Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez se toparán esta tarde de Pascua ante los Santos de la Comarca Lagunera en un intento por resucitar e hilar dos victorias seguidas, cosa que no ocurre desde marzo del año pasado. Enfrente tienen a unos torreoneros irregulares y con huecos en su plantel.

Verde Deslavado

Los laguneros arribaron hasta esta frontera en la parte final de un torneo que no los ha visto arrancar y los ha dejado con unas de cal por muchas otras de arena. Si bien, vienen de ganar tres de sus últimos cuatro encuentros, los de Nacho Ambriz también han tenido actuaciones más que decepcionantes como el 3-0 a manos de Tigres, la otra goleada que les propinó el Atlas y el 2-0 contra los Rayados de Monterrey. Aguantan apenas en zona de reclasificación por que el sistema de competencia se los permite, pero nada más.

Si en algo ha sido constante el que alguna vez fuera el conjunto del Instituto Mexicano del Seguro Social es en bajar jugadores del barco. Por obvias razones, el que todavía es el máximo goleador del equipo en el certamen, Harold Preciado, no estará presente en el partido contra Juárez. Este mismo ya está más que separado del Grupo Orlegi. Por si faltara más, una de sus principales armas en el medio campo también brillará por su ausencia: Diego Medina no hizo el viaje hasta las tierras de Juan Gabriel por una lesión en el abductor.

Otro de los factores que podrían mermar el desempeño del cuadro verde es la falta de actividad con el parón de la fecha FIFA. Si bien Bravos no fue perfecto en su victoria ante La Franja del Puebla, si vieron juego la semana pasada ocupando el fin de semana de selección para jugar el mencionado encuentro reprogramado. A mitad de esa misma semana, cabe señalar, también sostuvieron un amistoso contra el El Paso Locomotive del otro lado de la frontera. Santos, por su parte, pudo únicamente entrenar en la comarca.

Igual que Lázaro….

Bravos, por otro lado, llega a la reanudación del futbol liguero sin tener que moverse de casa y todavía vestido de rojo en honor a las Cobras. Viene de levantarse y andar tras enterrar a los camoteros de Andrés Carevic en el fondo de la tabla en un partido que si bien, fue emocionante, no fue el más prolijo en la parte de atrás.

La defesa fronteriza podría complicar la cosa para su propia causa. Hay que recordar que dos de los tres goles del conjunto poblano llegaron cuando más dominantes se veían los locales y por conducto de las desconcentraciones defensivas. Habrá que poner atención a los del fondo que de igual manera se verán reforzados por el regreso de Francisco Calvo tras estar concentrado con la Selección de Costa Rica.

Podría parecer una exageración, no obstante, a cinco fechas de que termine el Clausura 2024, la ofensiva Brava pasa en su totalidad por los pies del español Aitor García: el equipo anda cuando está entonado y va hacia atrás cuando no lo está. Fue el quien revolucionó las cosas ante Puebla y si alguien tiene las capacidades de hacer lo propio esta noche es él y nadie más. Bien podría aparecer como cambio en el segundo tiempo de repetirse la táctica de Mauricio Barbieri, esto pues no dejarlo pisar la cancha sería un auténtico balazo en el pie.

Por dónde y a que hora

El duelo entre los de Torreón y los de Juárez tiene hora programada para las 7:30 de la tarde luego de que se reprogramara el compromiso. Este mismo podrá sintonizarse a través de las señales de Fox Sports y la plataforma de streamig VIX Plus.

La disciplina y el control de las hostilidades quedará a cargo del Doctor en Ingeniería Química de Salamanca Guanajuato: Erick Yair Miranda Galindo.