La previa Bravos-San Luis: Va Juárez contra el tunero anímico

Esta tarde, los Bravos de Ciudad Juárez se toparán de frente contra los rojiblancos del Atlético San Luis en un intento de hilar nueve puntos seguidos y en un encuentro contra unos “anímicos” tuneros en el centro de la República.

La Eenfermería Tunera

El hermano menor del Atlético de Madrid regresa al Alfonso Lastras tras caer por 2-1 ante las Águilas del América a la mitad de un bache en el que no parecen ganar tracción dentro del certamen consiguiendo apenas seis de los últimos 18 puntos disponibles. Las victorias contra el Pachuca y el sotanero Puebla no parecen maquillar del todo los más bajos que altos en el andar tunero.

Por si faltara más, San Luis llega al cierre de la jornada igual de mocho que un crayón usado. Reportan tres bajas antes del compromiso y todas le restan velocidad al grado de bien poder dejarlo “ponchado” en el ataque por las bandas. La primera de las dolencias es la de Leo Bonatini por un golpe en el pie derecho. Otro que no estará presente en el terreno de juego será Óscar Macías que se fracturó un dedo del pie derecho. No obstante, la más sensible de las perdidas es la del brasileño Vitinho que también pasó a romperse esa misma extremidad.

Así de defectuosos, los debilitados potosinos deberán echar mano de su banquillo para tapar los huecos en el medio sector, mismo que por naturaleza era más que ofensivo. Asimismo, en la parte del frente habrá que cargarle la mano al marfileño Franck Boli. No obstante, y para colmo de males, este tampoco estuvo presente con el equipo en los primeros días de la semana y puede no traer la mejor de las condiciones.

Como el Cerro Bola

Del otro lado del rectángulo de juego, Bravos llega al estado con forma de perro terrier con los ánimos igual de altos que el Cerro Bola habiendo enterrado a La Franja del Puebla y venciendo a Santos con un cierre a tambor batiente que acabó por enmascarar las fallas defensivas del 4-3.

Por los de Mauricio Barbieri llega el todavía entonado Aitor García que resulta más que vital en el ataque de los caballos. Salen a relucir otros nombres cono el de Manuel Castro desde el banquillo o el de Francisco Calvo entre los titulares. Este último por ser cuchillo de doble filo con la labor defensiva que resulta más que sólido y la disposición para disputar la pelota parada por todos los aires. Cabe resaltar también al super suplente Benny Díaz que ha solventado de buena forma los trabajos bajo los tres palos.

A pesar del optimismo de los fosforescentes, no todo ha sido perfecto dentro de cancha. Para el encontronazo de esta tarde habrá que prestar atención a la retención de la pelota. Esto después de que entre Moisés Mosquera y Edson Da Silva no se cansara de soltar la de gajos regalando la posesión en cinco ocasiones. Los de las tierras de Juan Gabriel tampoco podrán quitarle el ojo de encima a la reconverción y al reacomodo en la defensa. Los errores en dicha tarea ya les costaron los cuatro goles contra el Puebla y el tanto que les anotó Santos.

Los muchachos de Barbieri tampoco llegan totalmente sanos. No estará en la cancha Jairo Torres después de que se lesionara la semana pasada. En su lugar por la banda derecha bien podría estar presente Dieter Villalpando o Ángel Saldívar.

Por dónde y a qué hora

El duelo entre provincianos y fronterizos podrá sintonizarse en la señal de ESPN y de su plataforma de streaming Star Plus en punto de las 6:00 de la tarde.

La disciplina y el control de las hostilidades recaerá sobre el central capitalino Óscar Mejía García.