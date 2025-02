Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez recibirán a los Rayados de Monterrey esta noche para la sexta jornada de la Liga MX. A la fecha llegan unos fronterizos golpeados por su realidad y unos regios igual de insípidos que la comida de hospital.

Una cosa es una cosa… Y otra cosa es otra cosa

Sí dejó muy claro el tricampeón del futbol mexicano que no es lo mismo aguantarle un partido a los Cañoneros del Mazatlán o a lo que queda de Cruz Azul que a las Águilas del América. Fue cosa de un gol para que la hasta entonces sólida defensa de los Bravos se abriera y procediera a caerse en mil pedazos.

Crédito se le tiene que dar a Juárez por que aguantaron valientes en la zona de atrás durante toda la primera mitad, aún y con el marcador en contra no fueron infieles al estilo de Martín Varini. Arriba medianamente funcionaron (Por que hicieron lo que pudieron) Jairo Torres y Óscar Estupiñán.

Abajo faltaron piernas para contener al tres veces monarca. No es excusa, pero es entendible dentro de una derrota presupuestada en lo que va de la temporada (Se esperaba perder, no nos hagamos tontos). El único imperdonable es Sebastián Jurado que no pudo reventar una bola con la presión encima en el área grande.

Claro que la ventaja para los de las tierras de Juan Gabriel hoy en la noche es que la visita no el Águila. Es una pandilla que no es conjunto y a la que bien podrían maniatar a base de juego por las bandas y si hiciera falta con los balones detenidos cortesía de Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos).

No hay bajas y hay refuerzos nuevecitos de paquete para cerrar el periodo de transferencias. Espere en la banca por lo menos a uno: a el nigeriano Saminu Abdullahi que ya tiene una semana en esta frontera.

La visita, por su parte, llega, así como la sopa que le dan a los internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así sin sal.

Insípidos

Empecemos por lo más importante: No, Sergio Ramos no va a jugar ante el FC Juárez. Habiendo escrito lo anterior podemos proceder con lo demás.

Los comandados de Martín Demichelis sufren enormidades para generar en el ataque. Aún y cuando ganan les cuesta la cosa. Nunca dominaron su último partido ante los Rayos del Necaxa. Soltaron la pelota y tuvieron que aguantar los embates hidrocálidos durante la totalidad de los segundos 45 minutos.

Cuando no se gana queda el descubierto una defensa que no es perfecta por ningún motivo, que regala espacios y que concedió tres goles en un empate contra los Rojinegros del Atlas que no tenían motivo o herramienta alguna para competirle a una plantilla como la de los norteños.

Faltan siempre esos cinco para el peso, para sacar a relucir un equipo que debería dominar cada semana. Son algo así como no ponerle condimentos al corte de carne más caro del menú.

¿Puede ganar Monterrey? Sí, si puede. Podría explotar a la defensa de un Juárez al que todavía le batalla con la media distancia o tomar ventaja de cualquier error de Jurado. No obstante, conociéndolos van a ir buscando el camino más corto al arco posible, ahí se va a cerrar el espacio.

¿Por dónde y a qué hora?

La patada inicial está pactada para las 8:00 de la noche y las hostilidades podrán seguirse a través de las señales de Azteca Deportes.

El encargado de las tarjetas y de la disciplina será nadie más y nadie menos que el Licenciado en Contaduría de Irapuato Guanajuato Luis Enrique Santander.