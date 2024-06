Foto: Associated Press

El futbol europeo conocerá a su máximo campeón con la disputa de la final de la Champions League. El trofeo más grande de todo el viejo continente tiene a su estadio más grande en Wembley para enfrentar a dos rivales: al animal y al kamikaze.

Los Animales

No se puede decir de otra manera por que no hay otra manera para decirlo: el Real Madrid es un animal, un animal que si algo sabe hacer es jugar futbol de Champions y solventar casi sin sudar todas las dificultades que se le crucen en su camino: lo hizo contra el Bayern Múnich en cuarto de final y lo hizo frente al Manchester City en semifinales. No hay razón para creer que la osadía no les va a volver a salir.

Se espera que los merengues presenten cuadro titular con el mimo Vinícius que rompa por un costado de la cancha y acabe en el área y un Jude Bellingham que le haga segunda en el uno-dos. Atrás de ellos, Tony Kroos que todavía no cuelga las botas ni lo hará terminando el compromiso pues todavía le queda representar a su natal Alemania en la Eurocopa. Si será, sin embargo, su última aparición vestido de blanco y con el brazalete de capitán.

Llegan todos los habituales menos uno: no llega Andriy Lunin que apenas sale del resfriado que le pegó como si fuera Tyson y que de acuerdo con el propio Carlo Ancelotti “está bien para ir al banquillo”, pero no para nada más. En su lugar resguardará los tres palos Tibaut Courtois de manos seguras pero que no ha atajado en partidos oficiales desde romperse la rodilla en un par de ocasión. Sería entonces la única duda por los españoles que cargan consigo el cartel de favoritos en miras de ganar la décimo quinta orejona.

Los Kamikazes

En el otro extremo de la cancha quedará el Borussia Dortmund vestido de amarillo. Llegan avejentados por los años de perseguir títulos sin conseguirlos, pero con la ilusión de darle una última alegría a Marco Reus, a diferencia de su paisano Kross, el sí verá su último juego como profesional esta tarde pase lo que pase.

Quizás, el concepto más importante para los bávaros es que llegan con todo el desparpajo de no tener nada que perder. Se las han ingeniado para llegar más lejos de lo que cualquiera hubiese pensado. Se aprovecharon de un PSG que no se cansó de fallar y de un Atlético de Madrid al que le siguen quedando grandes los partidos importantes y que no dio pie con bola en la defensa para contener a Niclas Füllkrug ni a Marcel Sabitzer.

“Está claro que el Real Madrid es el favorito, pero eso no es algo que nos importe. Tampoco éramos favoritos en las rondas pasadas contra el Atlético ni contra el Paris Saint-Germain. El Real Madrid es el rival definitivo, no hay nada más grande en la Champions que el Real Madrid, por sus títulos y por su historia. Pero, si no creyéramos que somos capaces nos hubiéramos quedado en Dortmund”, dijo en conferencia de prensa Edin Terzic, entrenador de los alemanes.

¿Por dónde y a qué hora?

La final de la Copa de Campeones de la UEFA tiene el pitazo inicial programado para la 1:00 de la tarde y podrá sintonizarse a través de la señal de Max en streaming dentro de territorio mexicano, de VIX Plus en los Estados Unidos y por Univisión (26.1) en ambos lados de la frontera.

El encargado de llevar el control y la disciplina del encuentro será el experimentado esloveno Slavko Vincic, este mismo completará una tercia enteramente compuesta por cantantes del ex país de la Unión Soviética.