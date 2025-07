La Mega Previa Bravos-América: Así arrancan el torneo en la frontera

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad arrancan temporada esta tarde frente a nadie más ni nadie menos que las Águilas del América. El cuadro fronterizo en su edición 2025-2026, como pocas veces, mantuvo el groso de su plantel, vio a los refuerzos llegar temprano y como suele ser costumbre… Deberá aprovechar la primera jornada.

¿Cómo llegan?

Por principio de cuentas Juárez llega mucho menos trabajado que otros equipos del futbol mexicano, menos que las propias Águilas que todavía en mayo estaban exigidas en el repechaje para el Mundial de Clubes y enlistaron a dos elementos a la Copa Oro (Luis Ángel Malagón e Israel Reyes).

El cuadro fosforescente llega enseñando una idea futbolística muy similar a la del semestre anterior, esto mismo quedó en evidencia la semana pasada en el último amistoso de pretemporada. La idea de atacar por los costados no cambia: esté quien esté, juegue quien juegue.

También está de regreso el ancla de todo el plantel, Sebastián Jurado, tras su paso por el Pachuca y por su “pretemporada” en el extranjero con la justa mundialista. Se fueron muchos irrelevantes y los que llegaron (Créalo usted) llegaron temprano.

Altas:

- Alejandro Mayorga (Chivas)

- Ricardo “Ricardinho” Oliveira (Agente libre)

- Diego Ochoa (Préstamo-Chivas)

- Rodolfo Pizarro (Agente libre)

- Guillermo Ruíz (Leganés)

Bajas:

- Haret Ortega (Prestado a Santos)

- Diego Campillo (Vendido a Chivas)

- Manuel Castro

- Andrija Vukcevic

- Arturo Delgado

De los refuerzos ya se dejaron ver en la cancha ante el cuadro lagunero Mayorga, Ricardinho y Pizarro. El más lucido fue Mayorga en la defensa. Pizarro no fue relevante, que se entiende por que viene llegando y Ricardinho tuvo sus dos momentos de buen juego; de ahí en más le pasó lo mismo que al ex Chiva.

La baja más sensible sin lugar a ninguna duda fue la de Diego Campillo que ya viste nuevamente las franjas de las Chivas. Otro de los procesos para este certamen es el de buscar quien lo supla. Los demás no representan pérdida alguna, no para el plantel ni para la institución… Por algo los dejaron ir.

Quedan tres elementos que están en duda, los estuvieron durante la semana y lo están para este viernes.

Las dudas:

Hay tres signos de interrogación para el arranque de torno. Uno es Castillo que terminó tocado el certamen pasado y que ha intentado regresar desde antes de que se terminara la competencia. Sin embargo, no ha rendido igual desde entonces. La naturaleza debería seguir su curso y el brasileño no debería tener problemas para retomar el ritmo.

Óscar Estupiñán también está en la lista por aquello de la fascitis plantar que todavía no lo deja en paz. No pudo estar presente en el cierre de pretemporada en El Paso, pero si alcanzó a regresar (Costándole) para la derrota en el repechaje contra los Pumas de la UNAM. ¿Aguanta Ángel Saldívar como su reemplazo temporal? Sí, claro que sí. Pero Saldívar te juega a lo mucho 60 minutos, no los 90 completos.

El último en la zozobra es Diego Valoyes, en la zozobra no de ahorita 11 de julo… En la zozobra y la duda de toda la vida. Han sido casi dos años de mucho muy poco del argentino, entre lesiones, la Leagues Cup y un penal fallado cuando no podía fallar. No está para jugar y haciéndole honor a la verdad… No tenemos ni idea si en algún punto del torno no lo vaya a estar.

¿Y el América?

El América (Desde la perspectiva de los Bravos) es quizás el América “menos invencible” que va a haber en todo el semestre. El modus operandi en Coapa suele dictar descanso para quienes les haga falta. Es decir, bien pueden faltar en el arco Malagón y en la defensa Israel Reyes, ambos retornan al nido después de la Copa Oro.

Los otrora tricampeones también se han acostumbrado a prende medio hornilla nada más en el inicio del semestre, a jugar al medio gas. Si hay alguna versión de las Águilas a las que se les puede hacer daño son a estas mismas, todo desde la buena defensa y la interrupción del futbol capitalino.

O lo que es lo mismo: hay que saber ser estorbosos.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre caballos y aves tiene la hora pactada para las 9:00 de la noche desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Podrá sintonizarse en variedad de señales: Azteca Deportes (20.1) y Tubi para territorio mexicano. Telemundo (48.1), Estrella TV (9.2) y Fox Deportes del otro lado de la frontera.

La disciplina y el control de las tarjetas quedará a cargo del Licenciado en Psicología de Los Mochis Sinaloa: Ismael Rosario López Peñuelas