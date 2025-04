La clasificación es reflejo del trabajo: Martín Varini por play-in

Ciudad Juárez.- Luego de asegurar la clasificación a la postemporada del futbol mexicano con el empate ante los Rayos del Necaxa, Martín Varini, estratega de los Bravos de Ciudad Juárez, fue el primero en señalar que la clasificación fronteriza es el reflejo del trabajo del último semestre.

Esto mismo pues el FC Juárez, siendo octavo de la tabla general con 24 puntos, ya no pueden caer más abajo de la décima posición de tabla. Es decir, jugarían la ronda de play-in de cualquier manera.

“Realmente fue un juego muy intenso, creo que Necaxa un gran equipo con jugadores muy buenos y un gran entrenador. Fue un juego de muchas similitudes y un partido muy bonito para el espectador neutro. Creo que hoy dimos un paso muy grande. Vale la pena reconocer el esfuerzo de estos jugadores, de esta institución, estar en la fase final del torneo es algo muy importante para nosotros. Es un reflejo del gran trabajo que se ha venido realzando, estoy muy orgulloso”, expresó Varini.

Todo esto cabe señalar, en medio de un partido plagado por un pésimo arbitraje para con ambos conjuntos. Misma situación en la que el uruguayo no quiso hondar, señalando que “no le corresponde” juzgar a los silbantes. No obstante, sí habló sobre el próximo partido contra los Gallos Blancos del Querétaro para cerrar la temporada regular:

“Hay que ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, con mucho esfuerzo y de que no es un partido que esté ganado, Querétaro es un equipo que ha crecido mucho. Reitero: no nos vamos a poner techo, no nos podemos creer más ni menos que nadie”, añadió.

Será el próximo sábado cuando el cuadro fronterizo se tope en casa con los Gallos para el último partido del calendario. A reserva de como se combinen los resultados de hoy, una victoria los dejaría entre los dos primeros puestos del play-in, con dos oportunidades de clasificar a liguilla.