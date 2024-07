Klay Thompson dejará a los Warriors y se unirá a los Mavericks

Dallas.– Klay Thompson dejará atrás a los Warriors de Golden State para unirse a los Mavericks de Dallas, campeones de la Conferencia Oeste, y cambiar de franquicia por primera vez en su carrera de 13 años en la NBA, dijeron el lunes dos personas con conocimiento de la decisión.

ESPN y The Athletic fueron los primeros en reportar el acuerdo de canje de un contrato de tres años y 50 millones de dólares que involucra a los Warriors, Mavericks y los Hornets de Charlotte, mencionaron las fuentes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato pues el acuerdo no ha sido anunciado públicamente. Una de las personas que habló con la AP dijo que aún se estaban elaborando los términos finales del intercambio.

Thompson es sexto en la lista de triples de todos los tiempos de la NBA con 2 mil 481.

El cinco veces All-Star y dos veces seleccionado All-NBA se unirá como tirador a un equipo de Dallas que acaba de llegar a las Finales de la NBA a lado de Luka Doncic y Kyrie Irving.

En otros acuerdos, Tyrese Maxey, Derrick White, Isaiah Hartenstein, Tobias Harris, Isaiah Joe y Aaron Wiggins, están a punto de firmar contratos por un valor combinado de 565 millones, todos confirmados a la AP por personas con conocimiento de las negociaciones de los jugadores involucrados.

Maxey acordó una extensión de cinco años y 204 millones de dólares que lo mantiene con los 76ers de Filadeldia y listo para jugar junto a Joel Embiid y Paul George, quien pronto será firmado.

Los Celtics de Boston firmaron al escolta Derrick White en una extensión de cuatro años por un valor de alrededor de 125 millones de dólares.

Hartensteinse va de Nueva York a Oklahoma City con un contrato de tres años y 87 millones que incluye una opción. El Thunder también finalizó extensiones con Joe (48 millones de dólares) y Wiggins (47 millones de dólares).

Harris irá a Detroit con un contrato de dos años y 52 millones de dólares, movimiento reportado por primera vez por ESPN, siguiendo con la reconstrucción bajo el nuevo entrenador contratado J.B. Bickerstaff.