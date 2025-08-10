Keylor Navas se presenta con Pumas en CU con un empate ante Necaxa

Ciudad de México.- Una intensa lluvia fue el marco de la presentación el domingo del portero Keylor Navas ante los aficionados de Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria, partido en el que el equipo de la UNAM se vio igualado 1-1 por Necaxa en el torneo Apertura mexicano.

El zaguero español Rubén Duarte se estrenó como goleador en la Liga MX al abrir el marcador por los locales con un cabezazo cruzado a los 59 minutos.

El exjugador universitario Diego de Buen emparejó el marcador a los 68, con un gran disparo cruzado a media altura, para el que Navas no alcanzó a desviar pese a su lance.

En el descuento, el árbitro Guillermo Pacheco Larios fue llamado por el VAR para valorar un potencial penal a favor de Pumas, sin embargo, explicó que la acción de Kevin Rosero no había sido una falta sobre Duarte.

La igualada deja a Necaxa en la 7ma posición con cinco puntos; Pumas se ubica en el 10mo lugar con cuatro unidades.

En los últimos minutos de la primera mitad se soltó un aguacero que dejó varias zonas del campo encharcadas; para la reanudación, la lluvia dejó de ser intensa, pero el partido sufrió un retraso debido a los trabajos para quitar la mayor cantidad de agua del campo.

Navas no había tenido mayores problemas hasta que De Buen sacó su disparo desde los linderos del área, que se convirtió en el primer tanto que acepta en la Liga MX.

Momentos después de la igualada, Guillermo González tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja para Pumas, pero no pudo impactar el balón cuando lo recibió en el área chica con el marco abierto.

Con este partido, Navas defendió por tercera ocasión la portería universitaria, luego de su debut en el torneo con un triunfo de 2-0 como visitantes ante Querétaro el 25 de julio.

Los siguientes partidos del veterano portero costarricense de 38 años fueron en el certamen de la Leagues Cup ante Orlando (1-1) y Atlanta (3-2), en el que fue expulsado durante el descuento, por una salida en la que cometió falta en una acción de gol.

Gonzalo Pineda renuncia a Atlas

Atlas informó a través de sus redes sociales que aceptaron la renuncia del entrenador Gonzalo Pineda, después de sufrir el sábado una goleada de 3-0 ante Pachuca.

Pineda informó que su decisión estaba motivada para que la directiva buscara un nuevo rumbo para el futuro del equipo.