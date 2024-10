Kawhi Leonard se perderá el inicio de temporada con los Clippers

Foto: Associated Press

California.- Kawhi Leonard no iniciará la temporada con los Clippers de Los Ángeles debido a que sigue rehabilitando una inflamación en la rodilla derecha, según un reporte.

Citando fuentes no identificadas, ESPN reportó el jueves que Leonard estará fuera de manera indefinida. El alero no ha disputado la pretemporada y que termina este jueves en casa ante Sacramento. El dos veces MVP de las Finales no ha tenido actividad con contacto en la duela durante el campamento de entrenamiento.

Los Clippers no respondieron inmediatamente a una petición de comentario.

Leonard dijo al inicio del campamento de entrenamiento que estaría en la alineación titular para comenzar la campaña si su rodilla cooperaba.

“No tengo intención de perderme partidos, pero se trata de mi cuerpo”, dijo a finales del mes pasado. “Soy un ser humano y es baloncesto”.

Leonard ha estado trabajando para estabilizar su rodilla hasta el punto que pueda disputar una posible postemporada. Se perdió los últimos ocho encuentros de la campaña anterior y quedó limitado a dos duelos en la derrota en la primera ronda de los playoffs ante Dallas.

“Hubo algunas cosas que podemos hacer para que pueda durar”, añadió Leonard. “Veremos qué sucede”.

Leonard, de 33 años, empezó a tener problemas de inflamación en su rodilla quirúrgicamente reparada el 31 de marzo.

Kawhi se perdió toda la campaña 2021-22 debido a un desgarro en el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha. Se ha perdido 179 de 435 duelos posibles desde que llegó a los Clippers en el 2019.

Los Clippers inician la temporada el 23 de octubre ante Phoenix en su nueva arena en Inglewood.