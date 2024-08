Jugamos como un equipo unido: Diego Campillo previo a Chivas

Ciudad Juárez- Antes de que los Bravos de Ciudad Juárez se topen de frente como visitantes contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, el mediocampista Diego Campillo fue el primero en señalar que la escuadra fronteriza juego como un solo equipo.

Esto pese a haber caído el pasado sábado ante los Rayos del Necaxa por marcador de 3-0 en un encuentro que dominaron por lo menos durante 70 minutos pero que no pudieron sacar a flote y en donde terminó sometido por los hidrocálidos.

"Jugar como equipo, cuando jugamos como equipo y vamos en la misma dirección se nota, como contra Necaxa que se vio un equipo unido, se nota porque lo disfrutamos y jalamos para el mismo lado. Cuando empieza a separarse el grupo es cuando venimos para abajo. Estamos trabajando muy bien y es corregir los pequeños errores", dijo el futbolista.

El oriundo de Durango, pero formado en las fuerzas básico del rebaño, también indicó que para él, ir a la perla tapatía y medirse a los rojiblancos no representa nada fuera de lo habitual y es simplemente un compromiso “normal”.

"Para mí es un juego normal, un partido que no representa algo especial para mí, todos los partidos son iguales y no porque sea el club que me formó lo voy a jugar de diferente manera. Para mí todas son finales", añadió.

El encontronazo con el equipo de las tierras de las tortas ahogadas tendrá lugar al interior del Estadio Akron y la patada inicial está programada para las 5:05 de la tarde del próximo sábado.