Jugadora denuncia al León Femenil por negligencia

La jugadora del Club León Femenil Ana Campa utilizó sus redes sociales para denunciar a la institución guanajuatense por negligencia y falta de cuidado ante la lesión que sufrió hace más de medio año.

Esto pues según cuenta la mexicoamericana, hace siete meses recibió un balonazo en el rostro dentro de un entrenamiento que, acorde con médicos texanos, le provocó una pérdida de la vista permanente que ya no le permitirá regresar a las canchas. De acuerdo con la todavía esmeralda, el equipo nunca le ofreció la atención adecuada y no le ha dado seguimiento a su estado de salud en ningún momento.

“Mi club no me ha dado el apoyo que yo esperaba. No me ofrecieron la atención inmediata ni se preocuparon por darle seguimiento a la pérdida de la visión que tuve semanas después. Consulté a un especialista en Texas y me dijo que mi problema era permanente. En el club me dijeron que tramitará mi incapacidad ante el IMSS, pero nadie del equipo me ha asesorado en el trámite ni me acompañaron al hospital”, expresó Campa a través de su cuenta de X (Antes Twitter).