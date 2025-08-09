Juárez, capital sede del deporte chihuahuense

Ciudad Juárez.– Esta frontera vive un momento histórico en el ámbito deportivo. Esta primera mitad de 2025, la frontera ha sido sede de dos eventos de talla internacional que no solo posicionan a la ciudad en el mapa deportivo, sino que refuerzan su estrategia para convertirse en destino clave del turismo deportivo en México: la FIBA AmeriCup Sub-16 de basquetbol y el partido amistoso internacional entre la Selección Mexicana Femenil y Colombia.

Ambos eventos no solo reunieron a selecciones de élite y a jugadores con proyección mundial, sino que atrajeron la atención de medios de comunicación, aficionados y promotores. Para una ciudad como Juárez, que busca diversificar su imagen y reactivar espacios públicos con sentido social, estos eventos son mucho más que deporte, son símbolos de transformación.

Foto: Cortesía - FIBA

Una cancha para las Americas

Del 2 al 8 de junio, Juárez fue sede del FIBA AmeriCup Sub-16, el torneo más importante de baloncesto varonil juvenil en el continente. Ocho selecciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica se dieron cita en el Gimnasio Universitario de la UACJ, en un certamen que entregó cuatro boletos para la Copa del Mundo Sub-17 del próximo año.

México compartió grupo con potencias como Estados Unidos, Argentina y República Dominica- na, mientras que en el otro sec- tor compitieron Brasil, Venezuela, Puerto Rico y Canadá. Cada jornada fue una fiesta deportiva gratuita para las familias juarenses, quienes alentaron a las jóvenes promesas del baloncesto continental.

El torneo tuvo un valor agregado: fue la primera vez en la historia que Juárez albergó un evento oficial de FIBA, lo cual marcó un precedente importante para futuras candidaturas. “Seguimos ha- ciendo cosas nuevas en Ciudad Juárez... este evento nunca se había traído aquí”, declaró Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte. Y no fue solo una frase: El AmeriCup dejó claro que la ciudad tiene capacidad logística, institucional y social para albergar competencias de nivel internacional.

Regreso tricolor a la frontera

Menos de un mes después, el 27 de junio, el Estadio Olímpico Benito Juárez recibió a la Selección Mexicana Femenil mayor en un partido amistoso contra Colombia. Fue una noche especial para la frontera: 17 años después, el combinado nacional femenil volvió a pisar tierras juarenses. La última vez fue en 2008 durante el torneo Preolímpico rumbo a Beijing.

Este duelo tuvo una carga simbólica, pero también fue importante para ambos equipos. Por un lado, sirvió como preparación para el equipo dirigido por Pedro López, de cara a las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2027. Por otro, fue una muestra clara de que el futbol femenil ha ganado terreno, atención y estructura. A diferencia de 2008, la selección llegó con mayor respaldo institucional, una liga que ha crecido a pasos agigantados y con jugadoras como Jasmine Casarez, del FC Juárez Femenil, quien hoy es una referente y modelo a seguir para muchas niñas y jóvenes que sueñan con ser futbolistas.

Foto: Cortesía

El impacto fue doble: por un lado, las gradas se llenaron de familias, jóvenes y niñas que encontraron en las seleccionadas un espejo de inspiración. Por otro, permitió consolidar a Juárez como una plaza viable y estratégica para encuentros de selecciones nacionales, especialmente en la rama femenil, que sigue en expansión y requiere nuevas sedes para su crecimiento. Incluso la directiva de las Bravas busca que este mismo año regrese el combinado tricolor.

Una apuesta real

Juárez fue sido anfitriona de una variedad de eventos que fortalecen su perfil como destino deportivo. En 2022 se celebró la Universiada Nacional, uno de los certámenes estudiantiles más importantes del país. Además, la frontera ha albergado funciones de boxeo profesional con proyección nacional, espectáculos de lucha libre de gran convocatoria, el tradicional Maratón Internacional de Ciudad Juárez, la icónica carrera de ciclismo de montaña "Chupacabras", el Torneo Estatal Selectivo de Artes Marciales Mixtas, y competencias como la Copa Gobernadora de voleibol. Estos eventos no solo promueven el deporte, sino que también generan derrama económica y cambian la imagen de la ciudad.

Turismo deportivo

Lo que antes parecía lejano, hoy es una realidad; Juárez está apostando por el turismo deportivo como motor de desarrollo económico, cultural y social. Eventos como la AmeriCup Sub-16 o el amistoso femenil no solo elevan el prestigio de la ciudad, sino que benefician a sectores tan diversos como la hotelería, el transporte, el comercio y la cultura.

Además, desde hace varios años se celebra el Sport Fest, una plataforma local que impulsa más de 30 disciplinas deportivas a lo largo de un mes completo. En su edición 2025 —programada del 2 al 31 de agosto— participarán más de mil atletas en disciplinas como atletismo, airsoft, boxeo, charrería, roller derby, futbol, tiro con arco y deporte adaptado. El evento tiene entrada gratuita y busca fortalecer el tejido deportivo desde la base, abriendo espacios a todo tipo de deportistas, sin importar su nivel o condición.

Juárez quiere y puede ser sede de grandes eventos. Tiene ubicación estratégica, afición, conectividad terrestre y una creciente capacidad organizativa. Con estos primeros pasos consolidados en 2025, la ciudad se proyecta hacia un futuro en el que recibir torneos internacionales, ligas profesionales y más partidos de selecciones.