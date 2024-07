Juan Macías ya tiene lugar en el staff de los Indios

Ciudad Juárez- Los Indios de Ciudad Juárez ya decidieron el lugar de su nuevo profesional en su rol de picheo a horas de que arranque el primero de la dupla contra los Mineros de Parral.

Esto pues Juan Macías será el segundo lanzador en la rotación abridora, correspondiéndole el segundo y último compromiso de la serie contra los del pico y pala programado para el próximo día sábado.

Macías, derecho y con 28 años de edad, arriba a la novena fronteriza después de ver poca actividad con los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Beisbol. No obstante, pese a ver acción en solo seis juegos, se las ingenió para permitir 14 carreras limpias en 10 entradas completas de labor. Esto mismo lo dejó con la estratosférica efectividad de 11.70.

“Ya me habían invitado a la liga, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí. Me siento listo, física y mentalmente, voy para abrir el sábado, dijo el lanzador.

Cabe recordar que el de Obregón Sonora se une a los comandados por Iván Gallegos como el reemplazo de Cristian Castillo que quedó cortado del equipo la noche de antier. Este último venía en sustitución de Héctor Velázquez tras su lesión de rodilla.

Castillo, por su parte, hizo entre poquito y nada. Lanzó cinco entradas completas ante los Soles de Ojinaga y posteriormente salió por la puerta de atrás la semana pasada después de que los Venados de Madera le apagaran las luces a el y al resto del bullpen de la primera zona.

Con marca de 10 ganados por 11 perdidos y en el sexto lugar del standing, se espera que Juan Bravo sea el primero en tomar la loma esta tarde ante los Mineros de Parral.