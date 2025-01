Joven y oportunista, defensa de Rams fue clave en victoria ante Vikings

Los Ángeles.- La defensa de los Rams de Los Ángeles parecía estar empezando prácticamente desde cero esta temporada, con un coordinador novato y sin el astro retirado Aaron Donald.

Los Rams sabían que tendrían que soportar todos los errores y contratiempos necesarios para reconstruir una unidad que alguna vez fue sólida. El grupo del coordinador Chris Shula ciertamente tuvo dificultades.

Terminó en el 26to puesto en defensa total de la NFL y fue despedazado algunas veces esta temporada.

Sin embargo, este trabajo en progreso ha demostrado una habilidad innegable para cumplir cada vez con mayores misiones, a pesar de su juventud, inexperiencia y falta de estrellas defensivas consolidadas.

La defensa incluso fue clave para los Rams (11-7) al final de la temporada regular y ahora en los playoffs, donde quizás hizo su mejor trabajo el lunes por la noche, en la victoria catártica de Los Ángeles por 27-9 sobre los Vikings de Minnesota.

Es cierto que la unidad coordinada por Shula todavía necesita mucho trabajo, pero ha sido sorprendentemente efectiva justo cuando el entrenador Sean McVay lo necesitaba.

“Creo que muchas de las cicatrices que hemos tenido como equipo han sido lo que nos llevó al punto en el que estamos”, dijo McVay el martes. “Sé que las mayores oportunidades de crecimiento para mí en particular llegan en los momentos más desafiantes, cuando estás pensando, ‘¡Hombre, esto no me gusta para nada!’. Luego miras atrás, y no puedes imaginar dónde estarías sin algunos de esos tiempos adversos”.

Donald estaba en las gradas en Arizona para ver la última e impresionante actuación de sus excompañeros. La defensa de Los Ángeles ha mantenido a sus últimos cuatro oponentes en menos de 10 puntos cuando no da descanso a sus titulares.

Aunque ese grupo titular no es impresionante detrás de su prometedor cuarteto frontal, ha mostrado una gran aptitud para hacer jugadas relevantes dentro de una serie de planes de juego inteligentes.

Esa habilidad estuvo en exhibición en el suburbio de Phoenix: los Rams no sólo acosaron a Sam Darnold y a sus bloqueadores infortunados con nueve capturas, sino que también mantuvieron al receptor All-Pro Justin Jefferson sin una recepción en la segunda mitad.

No está mal para un grupo con apenas una selección al Pro Bowl (el novato ala defensiva Jared Verse) y sólo un jugador que incluso recibió un voto para All-Pro de la AP (el tackle nariz Kobie Turner).

Los Rams ciertamente se montaron en una ola de emociones, en busca de levantar el ánimo de su ciudad devastada por el fuego con una victoria aplastante sobre un oponente de 14 victorias en la campaña.

No obstante, saben que las emociones tienen un límite en sus alcances. Los Eagles de Filadelfia (15-3) representan otro paso hacia arriba en calidad, particularmente con el recuerdo de la actuación de 255 yardas de Saquon Barkley en el SoFi Stadium hace dos meses, que está aún fresco en la mente de los Rams.

Qué funciona

Matthew Stafford y la ofensiva hicieron el trabajo temprano, anotando en cuatro de sus primeras seis posesiones para construir una ventaja de 24-3 al medio tiempo. El mariscal de campo veterano de 16 años distribuyó bien el balón entre ocho receptores de pases, incluidos cuatro alas cerradas presionados en acción desde el comienzo cuando Tyler Higbee se lesionó el pecho.

Qué falta

Los Rams fueron el equipo menos penalizado de la NFL en la temporada regular, pero recibieron 10 castigos, su mayor total de la campaña, para un total de 95 yardas, contra Minnesota

Entre las infracciones figuraron casos de rudeza innecesaria de los novatos Beaux Limmer y Kam Kinchens. El jugador de equipos especiales Jake Hummel también extendió una posesión de los Vikings al golpear al pateador.