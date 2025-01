Foto: Associated Press

Filadelfia, Pensilvania.- El primer día que Josh Harris se paró detrás del micrófono para celebrar la compra de los 76ers, prometió a los aficionados que el nuevo grupo propietario que incluía al fundador de Fanatics, Michael Rubin, y al rapero Will Smith, devolvería a la franquicia en dificultades a la grandeza.

“Nuestro objetivo, no se equivoquen, es crear una franquicia de clase mundial”, dijo Harris, “y ganar campeonatos de la NBA”.

Más de 13 años después, desde que inició el llamado “Proceso”, Harris podría ganar su primer gran campeonato en Filadelfia —al menos un título de conferencia— con una ironía:

Olviden a la NBA. Harris, como propietario ahora de los Commanders de Washington, puede ganar el campeonato con un equipo de la NFL más cercano a la capital de la nación que a la Campana de la Libertad.

Al otro lado de la calle de donde los 76ers de Harris, de 60 años, batallan para llegar a la línea de meta a mitad de la temporada de la NBA, los Commanders enfrentarán el domingo a los Eagles de Filadelfia en un improbable juego de campeonato de la NFC.

Si logra llevar a los Commanders al Super Bowl en solo su segunda temporada después de que el mandato del anterior propietario Dan Snyder tuvo un feo final, el Distrito de Columbia podría erigir una estatua para Harris cerca del Monumento a Washington.

Si levanta el Trofeo George Halas otorgado al campeón de la NFC en Filadelfia —donde los Sixers no han podido superar la segunda ronda bajo su dirección— Harris podría necesitar que lo escolten de manera segura fuera del campo.

Harris se encuentra en medio de las lealtades deportivas de dos ciudades separadas por 130 millas (210 kilómetros).

Harris, quien hizo su fortuna como cofundador de la firma de capital privado Apollo Global Management, no siempre fue impopular en Filadelfia. En septiembre Joel Embiid firmó una extensión de contrato por 192 millones de dólares y los traspasos o fichajes de agentes libres para grandes nombres y contratos más grandes para jugadores desde Jimmy Butler hasta Paul George y James Harden han mantenido a los Sixers competitivos, pero sin títulos.

Los aficionados de Filadelfia están molestos con Harris no sólo por que el “Proceso” no produjo nada parecido a un campeonato, sino porque el magnate —quien alguna vez promocionó a Filadelfia como su “segundo hogar” y habló de las raíces de su familia en la ciudad— no comprometió completamente su corazón con Filadelfia.

Deslizó hacia la derecha en equipos deportivos como si fueran perfiles en una aplicación de citas. Los New Jersey Devils de la NHL. Crystal Palace de la Liga Premier inglesa. Incluso una participación en un equipo de NASCAR fundado por el exentrenador en jefe de Washington, Joe Gibbs.

Harris, a través de otros grupos de propiedad y estructuras o a través de HBSE, construyó una colección de equipos y propiedades deportivas que alcanzó su punto máximo cuando adquirió a los Commanders por 6.050 millones. Al igual que cuando compró los Sixers, Harris invocó su herencia geográfica y señaló que creció en el suburbio de Washington de Chevy Chase, Maryland.

Los 76ers soportaron algunas de las peores rachas de derrotas en la historia de la NBA en los primeros años bajo Harris y el copropietario David Blitzer a través de un proceso de reconstrucción calculado.

Con Washington, el cambio fue instantáneo: pasaron de una campaña 4-13 el año pasado a 12-5 esta temporada detrás del quarterback novato Jayden Daniels.

Los Commanders vuelan alto rumbo a Filadelfia, después de dos victorias consecutivas en playoffs de visita que incluyeron la sorpresa del fin de semana pasado contra el sembrado número 1, Detroit.

Al igual que en Filadelfia, un nuevo estadio también aparece en el horizonte.

Harris, con un patrimonio neto en tiempo real de 11.300 millones de dólares, según Forbes, aún tiene un trabajo diario fuera del deporte como fundador de la firma de gestión de activos 26North. Sin embargo, después de cada juego, el entrenador de los Commanders, Dan Quinn, y miembros de la oficina principal que incluyen al asesor y exgerente general de los Warriors de Golden State, Bob Myers, se unen a una videollamada con Harris y revisan las jugadas decisivas.

“Me gustan específicamente esos momentos como entrenador para poder mostrar, ‘Esto es lo que estábamos pensando, esto es lo que sucedió‘, y así es una buena manera de destacar al jugador, el momento, la situación, por qué elegimos hacer lo que hicimos”, dijo Quinn.

Harris rechazó una entrevista con The Associated Press para esta historia a través de un portavoz de HBSE.

Al igual que el propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, Harris ha retrocedido en gran medida del foco de atención mediático en Filadelfia. El propietario que alguna vez celebró conferencias de prensa regulares sobre el estado de la franquicia ahora principalmente se comporta como un político o con agentes libres a su lado después de que el último activo haya sido agregado a su portafolio.

Después de que los 76ers firmaron a George con un contrato de cuatro años por $212 millones durante el verano, Harris dijo que los Sixers tenían “entre los mejores equipos, si no el mejor equipo, que hemos tenido desde que estoy aquí”.

Golpeados por las lesiones, los 76ers se han estrellado hacia el fondo de la clasificación de la Conferencia Este.

Pero Harris tiene razón en un sentido: sí tiene su mejor equipo en Filadelfia reunido bajo su propiedad, y aquí vienen sus Commanders listos para enviar a los Eagles a casa.