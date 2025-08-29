José Mourinho deja Fenerbahce tras no clasificar a la Champions League

Estambul.- José Mourinho dejó su cargo como entrenador del Fenerbahce el viernes, dos días después de que el club turco no lograse clasificar para la Liga de Campeones.

Fenerbahce fue eliminado por el Benfica en la ronda de playoffs tras caer por 1-0 el miércoles.

Mourinho, que a sus 62 años es uno de los entrenadores más famosos del mundo, estaba al frente del Fenerbahce desde junio del año pasado.

“Nos hemos desvinculado de José Mourinho”, dijo el club en sus cuentas en X e Instagram. "Le damos las gracias por sus esfuerzos por nuestro equipo y le deseamos éxito en su futura carrera".

En la web del club no se publicó ninguna declaración oficial.

La etapa de Mourinho en Turquía ha sido turbulenta, incluyendo un incidente en abril en el que agarró la nariz del entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, en el derbi de Estambul, lo que le valió una suspensión de tres partidos y una multa.

En febrero recibió una suspensión de cuatro partidos por un comentario incendiario tras un partido de liga contra el Galatasaray.

Mourinho fue en su día uno de los entrenadores más cotizados del fútbol mundial, tras ganar títulos con Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United, pero su prestigio está en declive. El dos veces ganador de la Liga de Campeones lleva seis temporadas sin aparecer en la fase principal de la mayor competición de clubes del continente.

La ausencia del Fenerbahce en Champions dura ya 17 temporadas.

Bajo el mando de Mourinho, el equipo fue segundo en la liga turca la temporada pasada, por detrás del Galatasaray.