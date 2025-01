Jimmy Butler no cree volver a disfrutar estar en la cancha con el Heat

Miami.- Jimmy Butler aseguró que necesita encontrar de nuevo la alegría en la cancha de baloncesto. Y cuando se le preguntó si podía encontrar esa alegría en Miami, respondió con dos palabras.

“Probablemente no”, dijo.

La relación entre Butler y el Heat —un tema de conversación desde hace semanas— parece haberse deteriorado aún más. El Heat perdió 128-115 contra Indiana el jueves y Butler anotó exactamente nueve puntos y jugó exactamente cero segundos en el cuarto periodo por segundo juego consecutivo.

”¿Qué quiero ver que suceda? Quiero recuperar mi alegría por jugar al baloncesto”, dijo Butler. “Donde sea que eso pueda ser —lo descubriremos pronto— pero quiero recuperar mi alegría. Estoy feliz aquí, fuera de la cancha, pero quiero volver a ser dominante. Quiero jugar y quiero ayudar a este equipo a ganar. En este momento, no lo estoy haciendo”.

Butler no ha pedido un traspaso —ESPN informó el día de Navidad que preferiría un traspaso antes de la fecha límite del 6 de febrero— y el Heat tomó la inusual medida la semana pasada después de ese informe de decir que no lo traspasarán.

Obviamente la actuación de Butler del jueves fue atípica. Pasó muchas posesiones prácticamente estacionado en la esquina en ofensiva y tomó solo seis tiros en 27 minutos. El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, básicamente hizo de Butler el base durante partes del tercer cuarto en un esfuerzo por animar las cosas. No funcionó.

“Obviamente está frustrado, porque está parado en la esquina”, dijo el capitán del Heat, Bam Adebayo. “Así que tiene muchas cosas pasando en su esquina. Para nosotros, mantenemos lo principal como lo principal como siempre nos dice nuestro entrenador. Jugamos para ganar y de eso se trata todo”.

Butler dijo que estaba concentrado y que había hecho su trabajo el jueves, añadiendo “o al menos, lo que ahora es mi trabajo”.

“Eso no es a lo que estoy acostumbrado”, dijo Butler. “No he sido eso desde mi primer, segundo, tercer año en la liga, donde simplemente salía y jugaba a la defensa. Competía. Defendía. Eso es lo que estoy haciendo ahora”.

Butler fue el mejor jugador en dos equipos del Heat que llegaron a las Finales de la NBA. Era elegible para una extensión de dos años y 113 millones de dólares el verano pasado y Miami aún no ha ofrecido un nuevo acuerdo al jugador de 35 años. Butler tiene una opción de jugador de 52 millones para la próxima temporada o podría dejar Miami en la agencia libre este verano, si permanece con el equipo después de la fecha límite de traspasos.

Spoelstra ha dicho varias veces que quiere a Butler en Miami y dijo que cree que los juegos consecutivos de nueve puntos se deben en parte a que Butler faltó casi dos semanas por enfermedad. El miércoles fue el primer juego de Butler después de estar fuera por un tiempo.

“Se trata de ser agresivo”, dijo Spoelstra, hablando antes de los comentarios posteriores al juego de Butler. “Tenemos que resolverlo. Yo lo resolveré. Él también tiene que resolverlo. Tenemos que resolverlo”.

Butler insistió en que continuará compitiendo.

“Voy a salir a competir para ganar, de cualquier manera, ya sea que anote nueve puntos o 29”, dijo Butler. “Competiré. Eso es algo que diré. No dirán que estoy ahí sin jugar duro. Puede parecer eso porque mi uso está bajo y no tiro mucho al aro, pero no diremos que no juego duro”.