Jets y Garrett Wilson acuerdan extensión de contrato de 4 años y 130 mdd

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los Jets de Nueva York y el receptor abierto Garrett Wilson acordaron una extensión de contrato de cuatro años y 130 millones de dólares, dijo este lunes una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Wilson, seleccionado en la décima posición general del draft de la NFL en 2022, fue el Novato Ofensivo del Año de la AP esa temporada y ha superado las mil yardas por recepción en cada uno de sus primeros tres años, siendo el primer jugador en la historia de la franquicia en lograrlo.

En total, Wilson ha atrapado 279 pases para 3 mil 249 yardas y 14 touchdowns.

La extensión representa un compromiso significativo por parte del gerente general Darren Mougey y el nuevo entrenador Aaron Glenn, quienes se han enfocado en rejuvenecer la plantilla en su primera temporada baja juntos en Nueva York.

Ejercieron las opciones del quinto año sobre Wilson, Sauce Gardner y Jermaine Johnson durante esta última temporada baja, preparando el escenario para el nuevo contrato de Wilson, que se extiende hasta la temporada 2030.

"Espero ser un Jet de por vida", dijo Wilson en mayo. "Y que pongamos esto en marcha y que todos nuestros mejores días estén por delante de nosotros".

A Wilson le quedaban dos años y 20.3 millones en su acuerdo como novato. Con la extensión, ahora está bajo contrato por seis temporadas y 150.3 millones.

Los próximos en recibir extensiones podrían ser Gardner y Johnson. Gardner ha dicho anteriormente que las negociaciones entre sus representantes, que incluyen al agente AJ Vaynerchuk, y los Jets ya comenzaron.