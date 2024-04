Jesús Dueñas denuncia a Bravos ante el TAS por falsificación de contrato

Ciudad Juárez.- El futbolista Jesús Dueñas denunció a FC Juárez ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por falsificación de contrato

A través de redes sociales, el mexicano informó que acudió al TAS luego de que el caso no prosperara en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) pese a que falló a su favor.

"La resolución (de la FMF) salió hace mes y medio a mi favor, pero no estoy de acuerdo con la decisión sobre cuánto me tiene que pagar el club de indemnización, por esto es que ahora el tema está en el TAS", dijo en un video

Jesús Dueñas dio a conocer que firmó un contrato de tres años con Bravos y que el equipo juarense lo falsificó para que fuera de un año y así no le pagaran la indemnización cuando le notificaron que ya no entraba en planes al terminar el torneo Clausura 2023.

"Al llegar al club firmé un contrato por tres años, cuando terminé el primer año, al finalizar el Clausura nombran a un nuevo entrenador y a una nueva directiva. Me comentan que ya no entraba en planes del equipo y en ese momento se me informó que tenía un contrato de solo un año, el cual yo no firmé. Solicité una copia del contrato que tenía con el club Juárez con la FMF y se me envió ese contrato de solo un año, pues es el que estaba registrado, con el cual yo jugué el Apertura y el Clausura. Agradezco a Dios que pude mostrar el verdadero contrato que pude firmar por tres años como prueba en mi proceso", detalló Dueñas.