Jay Vine se lleva la sexta etapa de La Vuelta a España

Andorra.- El ciclista australiano Jay Vine logró una escalada en solitario para ganar la sexta etapa montañosa de la Vuelta a España el jueves, mientras que Jonas Vingegaard cedió el liderato de la clasificación general.

Vine, del equipo UAE Emirates, dejó atrás al resto del pequeño pelotón que se había escapado y se mantuvo al frente durante los últimos diez kilómetros hasta la meta en la cumbre de categoría uno en el Pal, Andorra. Cruzó la línea de meta en cuatro horas y 12 minutos.

“Esta era mi oportunidad de escaparme y no hubo juegos, fue mano a mano”, explicó Vine, quien vive en Andorra como muchos ciclistas profesionales.

Fue la tercera victoria de etapa para Vine en la gran vuelta española. En 2022 consiguió un par de victorias.

Torstein Traeen de Noruega le arrebató el maillot rojo de líder a Vingegaard después de terminar la etapa en segundo lugar con su equipo Bahrain-Victorious.

Vingegaard, el favorito general gracias a sus dos títulos del Tour de Francia, terminó en el grupo de favoritos de la carrera alrededor de cuatro minutos después. Eso significó que Vingegaard cayó al quinto lugar en la clasificación general, a dos minutos y 33 segundos de distancia.

João Almeida, también del equipo UAE Emirates, estaba siete segundos detrás de Vingegaard en la clasificación general. Almeida quedó como líder de su equipo después de que Juan Ayuso se desvaneciera en la última subida y cayera más de diez minutos atrás.

La etapa del jueves fue la primera de montaña de esta edición. El recorrido de 170 kilómetros comenzó en Olot, España, y terminó en el principado de Andorra en los Pirineos.

El viernes, los ciclistas enfrentan un recorrido montañoso de 188 kilómetros desde Andorra hasta Cerler, España.