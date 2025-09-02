Jamie Vardy no se retira: Firma con el Cremoneses

Roma, Italia.- Jamie Vardy se traslada a Italia después de 13 temporadas con el Leicester, que incluyeron un improbable título de la Liga Premier en 2016.

El delantero inglés de 38 años firmó el martes con el club Cremonese, recién ascendido a la Serie A.

El club informó que Vardy ha firmado hasta finales de junio próximo con una opción de renovación.

Se anunció en abril que Vardy dejaría el Leicester al final de la última temporada, y marcó su partido número 500 y final para el club un mes después con un gol de despedida que fue su número 200 para el equipo.

Vardy anotó en 11 partidos consecutivos, un récord, durante la campaña ganadora del título del Leicester, que será recordada como una de las grandes historias de desvalidos en la historia del fútbol. El título desafió las probabilidades de pretemporada de 5,000-1.

Después de ganar los playoffs de la Serie B para regresar a la máxima categoría tras dos años, el Cremonese sorprendió al AC Milan en su debut en la Serie A. Permanece perfecto tras una dramática victoria tardía sobre el Sassuolo el viernes.