Jales de albañil: ¿Qué tiene que hacer Bravos para ganarle a Tigres?

Ciudad Juárez.- Esta tarde los Bravos de Ciudad Juárez se toparán de frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la novena jornada del futbol mexicano, luego de sufrir su peor sacudida del certamen cayendo goleados en su propia casa por los Diablos Rojos del Toluca y por marcador de 0-4.

Luego del desastre del sábado pasado, la pregunta no es si Bravos le puedo o no ganar a Tigres. De que puede, puede. No se venció por obra de suerte a Cruz Azul ni a los Rayados de Monterrey y a fin de cuentas Juárez no es Santos Laguna (Con el perdón de todo Torreón).

La cosa entonces es ¿cómo?, ¿qué hay que hacer?, ¿qué hay que corregir para sacar tres puntos de la sultana del norte? Pues hay que hacer jales, así como de albañil ¿para qué? Para quitar lo que no sirve y dejar lo que sí.

Hay que quitar a la defensa

Primero que nada, entienda que “quitar” quitar en su totalidad, no es posible. Puedes usted sacar a todos y de igual manera queda en la central Jesús Murillo, que muy seguro no ha sido. Descarte a Moisés Mosquera (gracias a Dios) por acumulación de tarjetas.

Se puede cambiar a Ralph Orquin o a Denzell García, no a los dos por que la banca tampoco es tan basta. El elegido para salir serruchado, si seguimos la lógica del sábado, tendría que ser el primero de los dos. Lo trajeron como trapo para lavar carros toda la tarde y de quedarse en la alineación sería el encargado de contener a Uriel Antuna o a Diego Lainez (Que no centran ni una pelota de playa) pero si le pueden complicar la vida.

Habiendo arreglado la parte de atrás, hay que seguir con el medio campo.

Útil como bicicleta con una rueda

Si el estimado lector no entendió a quién nos referíamos, por supuesto estamos hablando de Dieter Villalpando.

La ex Chiva de Guadalajara perdió seis balones, intentó apenas 13 pases (Falló la mitad) y salvo por un tiro que pegó en el travesaño fue totalmente inoperante. Hizo mucho pero muy poco al lado de Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) y lo dejó morir solo con la espalada al arco cuando ese no era el rol de ninguno de los dos en primer lugar.

No es que falten recambios en el medio sector, ahí si hay de donde escoger. La primera opción sería Madson de Souza que en condiciones normales suelen funcionar bien. Hasta el juvenil Jonathan González o el todavía desconocido Saminu Abdullahi podría hacer mejor labor.

Arriba no debería moverse nada. No es como que Jairo Torres, el Puma Rodríguez y Óscar Estupiñán tengan la culpa de una defensa que se equivocó mil y una veces.

Faltaría arreglar entonces una sola falla.

Salir largo

Ni la ciencia, ni la fe, ni el espíritu de Johan Cryuff han podido entender la necedad que tiene Bravos con salir jugando desde el fondo. Trauma que parecía superado bajo el comando de Martín Varini. Cosa que resultó no ser tan cierta y que complicó todavía más los menesteres el fin de semana pasado.

Tampoco hay que ser un erudito del futbol para entender que hizo el cuadro choricero para ganarle a los fronterizos. Pusieron gente al frente y le taparon la salida a los caballos. ¿Cómo solucionamos eso? Bien sencillo: hay que reventar el esférico, reventarlo como si les quemara en los pies.

De nada sirve aferrarse a jugar por el piso si lo único que se consigue es dividir la pelota para después perderla. Bravos ganó apenas el 36 por ciento de los balones que disputó uno a uno (27 de 75), todas esas posesiones que dejaron ir acabaron por atormentar a un Sebastián Jurado que jugó con la confianza y la soltura de un mudo en noche de karaoke.

Despejen el balón, no se compliquen la vida.

Por dónde y a qué hora

Las hostilidades entre felinos y equinos están pactadas para arrancar en punto de las 6:00 de la tarde hora de esta frontera desde el Estadio Universitario y podrán seguirse a través de las señales de Azteca Deportes.

El control de las tarjetas y la disciplina quedará a cargo del Licenciado en Cultura Física de Guadalajara Jalisco Daniel Quintero Huitrón.