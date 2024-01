Jabeur queda fuera en 2da ronda de Australia; cae ante Andreeva

Melbourne.- Ons Jabeur, la sexta preclasificada del Abierto de Australia, quedó fuera del certamen en la segunda ronda, tras caer el miércoles por 6-0, 6-2 ante Mirra Andreeva.

Andreeva, adolescente rusa que fue finalista en la categoría juvenil de este certamen el año pasado, aprovechó los 24 errores no forzados por parte de la tunecina, quien disputó la final de Wimbledon el año pasado.

El encuentro se resolvió en apenas 54 minutos.

Andreeva tuvo también la distinción de ser la primera tenista en avanzar a la tercera ronda en Melbourne Park este año.

“Yo estaba realmente nerviosa antes del partido, porque me inspira mucho Ons y la forma en que juega”, comentó Andreeva, de 16 años. “Antes de que yo comenzara en la Gira de la WTA, siempre miraba sus partidos y me inspiraba. Ahora he tenido la oportunidad de jugar contra ella”.

El partido se disputó bajo techo en la Arena Rod Laver. La lluvia causó que el comienzo de los encuentros en las pistas exteriores se demorara varias horas.

Los campeones defensores Novak Djokovic y Aryna Sabalenka encabezaban la cartelera nocturna del miércoles, en un Abierto de Australia que comenzó por primera vez en domingo.

La bielorrusa Sabalenka, quien consiguió su primer título de Grand Slam aquí hace 12 meses, se medía con Brenda Fruhvirtova, checa de 16 años. El serbio Djokovic, 10 veces monarca del evento, chocaba con la esperanza local Alexei Popyrin.