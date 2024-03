Foto: Associated Press

Israel se despidió a las primeras de cambio en la repesca del Campeonato Europeo al sufrir el jueves una goleada 4-1 a manos de Islandia. Con dos goles en la agonía del partido, Ucrania le dio la vuelta al marcador y venció de visitante 2-1 a Bosnia-Herzegovina.

Polonia, Gales, Grecia y Georgia también accedieron a la fase final del repechaje que reparte las tres últimas plazas por definir para la Euro 2024 en Alemania.

Israel se desmoronó luego que su goleador histórico Eran Zahavi desperdició un penal que hubiera empatado 2-2 el encuentro a los 80 minutos. Israel se había adelantado a los 31 mediante un penal convertido por Zahavi.

El delantero Artem Dovbyk, la nueva estrella del fútbol ucraniano, se elevó para anotar de cabeza a los 88 el gol decisivo en Zenica. Roman Yaremchuk había empatado para Ucrania apenas tres minutos y luego que Bosnia se puso al frente a los 56.

Ucrania enfrentará a Islandia — la selección que sorprendió al alcanzar los cuartos de final de la Euro 2016 — el próximo martes con el boleto para la edición de 2024 en juego.

Fue una noche de varias victorias abultadas y sin la necesidad de tiempo extra en las seis semifinales de la repesca.

Polonia arrasó 5-1 a Estonia y Gales despachó 4-1 a Finlandia, que buscaba volver a una Euro tras su debut en la edición de 2020.

Grecia, inesperada campeona de la Euro 2004, perforó las redes cuatro veces en el primer tiempo para deshacerse 5-0 de Kazajistán, después que Georgia había vencido 2-0 a Luxemburgo.

Los ganadores se medirán el martes para completar el elenco de 24 selecciones en la Euro 2024.

Así quedaron: Gales vs Polonia en Cardiff; Ucrania vs Islandia en Wroclaw; y Georgia vs Grecia en Tbilisi.

Ucrania ha tenido que disputar su partidos de local en países neutrales. No han podido competir en su territorio desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Aunque Israel era el local, recibió a Islandia en la neutral Budapest, la capital de Hungría, por motivos de seguridad, durante el conflicto en Gaza.

La ventaja de casa fue clave, ya que Bosnia fue el único de los cinco anfitriones en jugar que perdió.

Khvicha Kvaratskhelia, el extremo del Napoli y referente del seleccionado georgiano, no jugó el jueves al tener que cumplir una suspensión. Podrá reaparecer el próximo martes para enfrentar a Grecia o Kazajistán con el boleto a la Euro 2024 en juego.

La Euro 2024 se escenificará en 10 ciudades alemanas entre el 14 de junio y el 14 de julio.