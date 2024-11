Investigan a Riestra por inclusión de streamer en partido liga argentina

Buenos Aires.- Deportivo Riestra logró su cometido: promocionarse con la insólita inclusión de un popular streaming en su once titular en un partido de la liga argentina. Pero el precio tal vez sea muy alto.

Una fiscalía inició una investigación de oficio para determinar si detrás del debut profesional del streamer Iván Buhajeruk, más conocido como ‘Spreen’, hay un trasfondo de apuestas ilegales.

En tanto, el tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también abrió un sumario contra Riestra por conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del popular deporte.

Con casi 8 millones de suscriptores en YouTube y más de 5 millones de seguidores en Instagram, ‘Spreen’ hizo su debut como titular en la delantera de Riestra en el empate 1-1 ante el líder Vélez Sarsfield el lunes por la liga argentina.

No alcanzó a tocar la pelota y fue reemplazado por Gustavo Fernández antes de cumplirse un minuto de partido, lo cual evidenció que su inclusión en el primer equipo tenía un objetivo comercial y no deportivo.

Un día después, la fiscalía especializada en Juegos de Azar de Buenos Aires inició de oficio una investigación contra Spreen y el entrenador de Riestra, Cristian Fabbiani, para establecer si la inclusión del streamer tuvieron como finalidad la captación de apostadores en plataformas ilegales.

Si bien Riestra logró el objetivo promocional — un caudal de interacciones en redes sociales —-, la inclusión de Spreen provocó el repudio generalizado del ambiente del fútbol.

“Son cosas que hay que corregirlas y no pueden pasar”, expresó el presidente de AFA, Claudio Tapia, durante un evento. Y recordó el sacrificio que hacen miles de jugadores para llegar algún día a debutar como profesionales.

“Por ahí muchos consumen lo que ven en primera, no transitan el día a día en las categorías formativas... Y hay muchos chicos que se quitan la vida en medio de los problemas que viven con la sociedad, y ha pasado con chicos que no la posibilidad de jugar en primera (división)”, comentó el directivo. “Uno no termina de entender por qué hacen eso, pero ellos buscan ese sueño de ser profesional”.

En esta misma línea, el tribunal de Ética de la entidad abrió un sumario contra Riestra por supuesto comportamiento ilegal, inmoral o carente de principios éticos.

Frente a la controversia, Riestra emitió este martes un comunicado ofreciendo “sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos”.