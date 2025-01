Inter Miami tendrá gira de pretemporada de 5 partidos en 4 países

Foto: Associated Press

Florida.- Lionel Messi realizará otra gira de pretemporada con el Inter Miami, esta vez un itinerario de cinco partidos que verá a los actuales campeones del Supporters’ Shield de la MLS jugar en cuatro países diferentes con miras a la temporada 2025.

El club anunció este viernes que disputará dos partidos en Centroamérica y otro en Sudamérica. Miami comenzará esa serie con un duelo contra el campeón peruano Universitario de Deportes en Lima el 29 de enero.

Desde allí, el club se trasladará a la Ciudad de Panamá para enfrentarse al campeón panameño Sporting San Miguelito el 2 de febrero, seguido por un viaje a San Pedro Sula, Honduras, para un partido el 8 de febrero contra Olimpia.

Los primeros y últimos partidos de pretemporada ya habían sido anunciados: Miami jugará contra el campeón mexicano América en Las Vegas el 18 de enero y cerrará la agenda de exhibición en Tampa, Florida, contra Orlando City, su rival de la MLS, el 14 de febrero.

“Estamos muy emocionados de dar a conocer los cinco partidos contra oponentes locales e internacionales en todo el continente americano que nos prepararán para un 2025 muy esperado”, dijo Raúl Sanllehí, presidente de operaciones de fútbol de Inter Miami. "Estos encuentros nos colocarán en la mejor posición posible previo a una campaña en la que competiremos en varias competiciones: el Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa de Campeones Concacaf, la Leagues Cup y la MLS”.

Con 34 partidos de temporada regular de la MLS, cinco juegos de pretemporada y los tres torneos de copa, Miami fácilmente podría superar los 50 partidos esta temporada, y probablemente jugará incluso más que eso. Y eso ni siquiera cuenta los partidos con sus selecciones que disputarán Messi y probablemente varios otros jugadores de Miami.

La gira de pretemporada de este año no es tan ambiciosa como la que Miami agendó el año pasado, con partidos en Dallas, El Salvador, Arabia Saudí Hong Kong y Japón en ese calendario. Gran parte de ese viaje no salió como se había previsto: un enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita no ocurrió porque el astro portugués estaba lesionado, y los hinchas en Asia se enojaron por la ausencia de Messi en un partido allí y por jugar escasamente en otro. Incluso se emitieron algunos reembolsos para ayudar a apaciguar a los titulares de entradas decepcionados, algunos de los cuales gastaron más de 600 con la esperanza de ver jugar a Messi.

Miami iniciará su pretemporada el sábado con las pruebas médicas de sus jugadores.

La primera práctica bajo el nuevo entrenador Javier Mascherano será el lunes.